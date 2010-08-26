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Politika

GÜL'DEN ZAFER HAFTASI MESAJI ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 20:06

-GÜL'DEN ZAFER HAFTASI MESAJI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Büyük Taarruz ve Büyük Zafer, sadece işgal güçlerinin yenilgiye uğratılması ve yurttan çıkarılmasını sağlamamış, Atatürk'ün belirttiği gibi yeni Türk Devleti'nin temellerini de sağlamlaştırmıştır'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, ''Zafer Haftası'' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Türk milletinin, tarihte büyük mücadeleler verdiğini ve vatanının her karış toprağına canı pahasına sahip çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, ''Zafer Haftası da bunun en müstesna örneklerindendir. Milli Mücadele'deki şanlı direnişin son halkası 26 Ağustos'ta Kocatepe'de başlamış ve 9 Eylül'de Türk Ordularının İzmir'e girmesiyle başarıyla tamamlanmıştır'' dedi. Bu zaferin, sadece Türk tarihi açısından değil, dünya tarihine etkileri bakımından da önemli anlamlar ifade ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, mesajında şunları kaydetti: ''Büyük Atatürk'ün komutasındaki Türk Ordusu, milletinden aldığı sınırsız destekle, donanım bakımından kendinden üstün olan orduları hezimete uğratmıştır. Mehmetçik, Kurtuluş Savaşı'nın tüm safhalarında olduğu gibi buradaki mücadelesiyle de adını tarihe yazdırmıştır. Büyük Taarruz ve Büyük Zafer, sadece işgal güçlerinin yenilgiye uğratılması ve yurttan çıkarılmasını sağlamamış, Atatürk'ün belirttiği gibi yeni Türk Devleti'nin temellerini de sağlamlaştırmıştır. Bunu, bağımsızlığı ve özgürlüğü için bir varoluş mücadelesi veren ve vatanı için her şeyini ortaya koyan aziz milletimiz başarmıştır. Bu zafer, Türk milletinin sarsılmaz bütünlüğünü, bağımsız ve hür yaşama iradesini, birlik ve beraberliğiyle tüm engelleri aşacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Büyük Atatürk, Cumhuriyet rejimiyle, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştır. Ne mutlu bizlere ki bu çabalar ve sonrasındaki hamleler sonucu bugün Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş devlet yapısı, güçlü ekonomisi, demokrasisi ve ordusuyla, uluslararası alanda söz sahibi olan saygın bir ülke konumundadır.'' Cumhurbaşkanı Gül, sorumluluğunun bilincinde olan Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmeye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya kararlı olduğunu belirterek, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ölümsüz sembolleri şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Zafer Haftası'nı kutluyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarına ve vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum'' dedi.

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