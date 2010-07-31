-GÜL'DEN "GELİR VERGİSİ KANUNU"NA ONAY ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''6009 sayılı 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderilmiştir'' denildi.