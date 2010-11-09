Gül'den tutuklu gazetecilere mesaj var!

T24

'YASAL DÜZENLEMELER YAKINDA'



Gül, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House'da, '21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Uluslararası Sistem, Avrupa ve Türkiye' konulu konferans verdi. Ntvmsnbc'de yayımlanan haber şöyle:"Bazıları şunu söyleyebilirler, eskiden Türkiye ile İsrail'in arası böyle değildi, mevcut hükümet bu işlere sebep oldu. Bunların hiçbiri geçerli değil.Gerek ben gerek Sayın Başbakan Erdoğan, bakanlar, çok sık İsrail'e gidip geldiler. Türk-İsrail ilişkilerinin gelişmesine çok katkı verdiler. Ben Cumhurbaşkanı olduktan sonra İsrail Cumhurbaşkanı ve Filistin Devlet Başkanını Ankara'ya davet edip TBMM'de konuşma yapmaları fırsatını verdim.İsrail Cumhurbaşkanı acaba herhangi bir Müslüman ülkenin parlamentosunda konuşma yapabilir mi, Türkiye'den başka? Yapmış mıdır? Bundan sonra yapabilir mi?"Eşi Hayrünnisa Gül ve oğlu Emre Gül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin dinlediği konferansta Gül'e, BBC muhabiri "Türkiye'de hapishanelerde gazeteciler olduğuna" ilişkin soru yöneltti.Gül de, bunun kaygı verici olduğunu, daha önce de açıkladığı görüşlerini Adalet Bakanı'yla paylaştığını belirterek, "Bir kanun değişikliği yoluna gidilecek" dedi.Türkiye'nin çok köklü reformlar yaptığını belirten ama 'mükemmel bir haldeyiz' demediklerini, yapılacak işler olduğunu ama çok büyük mesafe alındığını belirten Gül, tutuklu gazetecilerle ilgili şunları söyledi:Türkiye'de son günlerde söylediğiniz gibi maalesef bazı gazetecilerle ilgili bazı davalar açıldı. Bunlar tabii bizi de kaygılandırıyor, bununla ilgili görüşlerimi Türkiye'de açıklamıştım ve Adalet Bakanımızla da bunları paylaştım. Bir kanun değişikliği yoluna gidilecek.Cumhurbaşkanı Gül, konuşma yaptığı Chatham House'un 'Yılın Devlet Adamı' ödülünü yarın akşam düzenlenecek törenle alacak. Gül'e ödülünü, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth verecek.90 yıllık tarihe sahip düşünce kuruluşu, 2005 yılından bu yana her yıl, uluslararası ilişkilere katkısından dolayı bir siyasi ya da sivil toplum liderine ödül veriyor. Ödülünü Kraliçe'den alacakKarşılaştığımız bu sıkıntılar herhangi bir ifade özgürlüğü, herhangi bir fikrin beyanı, herhangi bir şekilde en ekstrem düşüncelerinizi, aykırı düşüncelerinizi yazma ya da ifade etmeyle ilgili değil. Bugün Türkiye'de herkes ne düşündüğünü, en aykırı fikir olabilir, benim hiç hoşlanmadığım bir konu olabilir, bunları açıkça yazabilir, anlatabilir, bunlarla ilgili konuşma yapabilir, konferanslar yapılabilir."İfade özgürlüğü konusunda Türkiye'nin herhangi bir AB ülkesinden farklı olmadığını belirten Gül, "Bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili konu, bugünlerde devam eden bazı mahkemelerin safahatında gizli kalması gereken bazı dokümanların açıklanmasıyla ilgili, o dokümanlar açıklanacak ama mahkeme safahatının belirli bir sürecinde o dokümanların mahkemede kalması gerekiyor. Onlara erken ulaşılıp, erken açıklanmasıyla ilgili karşılaşılan problem var. Bu da tabii ki bizi rahatsız ediyor. İnanıyorum ki, bu konuyla ilgili bazı yasal düzenlemeleri yakında yapacağız" diye konuştu.