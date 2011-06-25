Gül'den Suriye'ye uyarı: Hızlanın, dış müdahale olabilir

T24

Gül'den dış müdahale uyarısı

'Uyarı yaptık'

Kötü senaryoya hazırız

Gül, Katar'da yayımlanan El Şark gazetesine konuştu. İşte Gül'ün o açıklamaları:Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye'ye "reformları hızlandırın" uyarısı yaptıklarını belirterek, "Reform içeriden gelmeli. Bu gereği gibi yapılmazsa dış müdahale alternatif olur" yorumunda bulundu. Katar'ın El Şark gazetesine konuşan Gül, Ortadoğu'da da değişim rüzgarlarını esmeye başladığını hatırlatarak şöyle dedi: "Ancak bu bölgedeki bazı rejimler, bu gerçeği göremedi ve reform hareketlerine ayak uydurmakta geç kaldı. Biz her zaman, reformun içeriden gelmesi ve halkın meşru beklentilerinden kaynaklanması gerektiğini söyledik. Bunun olması gerektiği gibi yapılmadığı takdirde dış müdahalelerin bir alternatif olacağını dile getirdik." "Suriye'de olup bitenlere yönelik tutumdaki değişkenlikle ilgili söylentiler oldu" sorusuna cevap veren Gül, Tunus ve daha sonrasında Mısır olayları başlamadan önce Suriye yönetimiyle konuştuklarını ve kendilerine ülkede reform sürecini hızlandırmaları gerektiğini söylediklerini aktardı. Gül, şöyle devam etti:"Liderlerin, reform ve halkın taleplerini yerine getirme konusunda öncü olması gerektiğini söyledik. Olaylar başladıktan sonra iletişimimiz sürdü ve kendilerine reformları hızlandırmak konusunda öğütlerimiz oldu. Ancak olaylar hepimiz için endişe verici olmaya başladı. Diyalog ve demokratik seçeneklere başvurmak yerine akıtılan kandan dolayı acı ve keder duyduk." Suriye'ye istikrarın geri gelmesini istediklerini vurgulayan Gül, "İstikrarsızlık, daha çok kanın akıtılması ve bölünmelerin meydana gelmesi anlamına gelir. İşte bizim istemediğimiz kötü senaryolar bunlar. Bu tür durumlara dikkat edip tedbirler almak ve bütün konuları çözmeye çalışmak gerekir. Halkı ikna eden ve taleplerini karşılayan gerçek ve doğru girişimlerin olması lazım. Aksi takdirde durum daha da kötüleşecek ve içinden çıkılmaz bir hal alacak" ifadelerini kullandı. Halkın taleplerinin yerine getirilmesi ve reformlarda ciddiyet gösterilmesini isteyen Gül, "Bunlar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından yapılabilir. Suriye halkının isteklerini karşılayan adımlar atması gerekir" dedi."Sivil-asker en kötü senaryolara karşı hazırlığımızı yapmış vaziyetteyiz" sözlerine açıklık getirmesi istenen Gül, "Sınırdaki göç konusuyla çok iyi bir şekilde ilgileniyoruz" dedi ve Suriye'den daha fazla sığınmacı gelmesi halinde onları da ağırlayacaklarını söyledi. Gül, "İnsani durum kötüleşirse ve sınıra doğru gelmeye devam ederlerse biz bunları reddedemeyiz" şeklinde konuştu.