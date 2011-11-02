-Gül'den Plevneliev'e: ''Kutlarım komşu'' ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Rosen Plevneliev'i telefonla arayarak, ''Sizi komşunuz olarak arıyor ve seçilmenizden dolayı kutluyorum'' dedi. Gül, seçilmesinden dolayı Plevneliev'e kutlama telefonu açtı. Telefon görüşmesinde, ''Bu bir komşu telefonu. Sizi komşunuz olarak arıyor ve seçilmenizden dolayı kutluyorum'' diyen Gül'e, Plevneliev de ''İlk arayan siz oldunuz. Çok mutlu oldum'' sözleriyle karşılık verdi. Geçen temmuz ayında Bulgaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Gül, Plevneliev'i ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye beklediğini belirtti. Plevneliev, Gül'ün davetini memnuniyetle karşıladı.