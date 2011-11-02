T24 LogoT24 Logo
Politika

Gül'den Plevneliev'e: ''Kutlarım komşu''  ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 19:29

-Gül'den Plevneliev'e: ''Kutlarım komşu''  ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Rosen Plevneliev'i telefonla arayarak, ''Sizi komşunuz olarak arıyor ve seçilmenizden dolayı kutluyorum'' dedi.  Gül, seçilmesinden dolayı Plevneliev'e kutlama telefonu açtı. Telefon görüşmesinde, ''Bu bir komşu telefonu. Sizi komşunuz olarak arıyor ve seçilmenizden dolayı kutluyorum'' diyen Gül'e, Plevneliev de ''İlk arayan siz oldunuz. Çok mutlu oldum'' sözleriyle karşılık verdi.  Geçen temmuz ayında Bulgaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Gül, Plevneliev'i ilk yurt dışı ziyaretinde Türkiye'ye beklediğini belirtti. Plevneliev, Gül'ün davetini memnuniyetle karşıladı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24