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Politika

GÜL'DEN ÖSYM KANUNUNA ONAY ANKARA (A.A)

03 Mart 2011 09:47

-GÜL'DEN ÖSYM KANUNUNA ONAY ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun''unda bulunduğu 3 kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 6112 sayılı ''Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'', 6113 sayılı ''Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun'' ile 6114 sayılı ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun''u onayladı. Cumhurbaşkanı Gül, kanunları yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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