-GÜL'DEN OBAMA'YA ''FİLİSTİN'' DESTEĞİ WASHINGTON (A.A) - 21.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu konuşmasında, 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletinin kurulması gerektiği yönündeki sözlerini "çok önemli bir adım" olarak niteledi. Gül, ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, "Hamas'a, İsrail'in varolma hakkını tanıması için tavsiyede bulunduğunu" da kaydetti. Gazetede Marc Champion imzasıyla yayımlanan habere göre, Cumhurbaşkanı Gül, mülakatta, "Obama'nın, halk ayaklanmalarına sahne olan Mısır ve Tunus'a yönelik yardım ve borç silinmesi yönünde verdiği sözlerden memnuniyet duyduğunu" belirtirken, bununla birlikte, "Ortadoğu için çok daha büyük ölçekli bir 'Marshall Planı'na ihtiyaç duyulduğunu" söyledi. "Bu tür bir yardım fonunun Dünya Bankası tarafından idare edilmesi ve Batı'daki geleneksel donörlerin yanında, bölgedeki ülkelerin de katkılarını alması gerektiğini" ifade eden Gül, "fonun öncelikle Tunus ve Mısır'a, daha sonra da açıkça demokrasiyi tercih eden Ortadoğu'daki diğer ülkelere açık hale getirilmesi gerektiğini" kaydetti. Gül, Obama'nın 1967 sınırları temelinde bir Filistin devletinin kurulması gerektiği şeklindeki sözleriyle ilgili olarak, "1967 sınırlarına referans yapılmış olduğu gerçeği, başlı başına çok önemli bir adım" dedi. -"DEMOKRATİK AYAKLANMALARIN ANLAMINI ANLAMALI"- "İsrail'in, güvenliğini ilk sıraya koymada haklı olduğunu" belirten Gül, "ancak İsrail'in, bunu etkin şekilde yapması için, Arap dünyasındaki demokratik ayaklanmaların anlamını, yani, yeni seçilmiş hükümetlerin 'onur kırıcı' İsrail politikalarına hoşgörü göstermelerine, seçmenleri tarafından artık izin verilmeyeceğini anlamasının gerektiğini" söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, "İsrail, taktiksel konulara odaklanmamalı. Stratejik tarafa bakmalı. Bu korkudan kurtulmalı" ifadesini kullandı. Obama'nın, konuşmasında İsrail'in, Hamas'ı kastederek, kendisinin varolma hakkını tanımayan bir tarafla müzakere etmesinin beklenemeyeceğini söylerken "haklı bir noktaya değindiğini" belirten Gül, "Hamas'a bu konuda baskı yapmaya istekli olup olmadığının" sorulması üzerine, "Onlara zaten tavsiyede bulundum" dedi. Hamas lideri Halid Meşal ile 2006 yılında Ankara'yı ziyareti sırasında yaptığı görüşmede, Meşal'e, İsrail'in varolma hakkının tanınması konusunda "rasyonel olmalısınız" dediğini anlatan Gül, "Hamas'ın, 1967 öncesi sınırlarında İsrail'i tanımayı zaten içsel olarak özümsediğini, ancak bunun İsrail'in Filistin devletini tanımasıyla aynı anda olmasını istediğini" kaydetti. Gül, Türkiye-ABD ilişkileri konusunda da "son dönemde, iki ülke arasındaki istişarelerin belki de en üst düzeye ulaştığını" belirtti. Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak da "Suriye'nin Libya'dan farklı olduğunu, hala diyalog için bir şansın bulunduğunu" ifade eden Gül, "Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, Türkiye kendisine sırt çevirmeden protestoculara daha ne kadar ateş açabileceği" şeklindeki bir soru üzerine, "bir kişinin daha öldürülmesinin bile yeri olmadığını" söyleyen Gül, Mısır ile Tunus arasındaki farklılığa işaret ederek, "Mısır'da ordunun halka ateş açmayı reddederek, durumu çok daha basit ve az tehlikeli hale getirdiğini" ifade etti.