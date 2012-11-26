Gül'den Muharrem ayı iftarı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Muharrem ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.

Çankaya Köşkü'ndeki yemeğe, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Doğan Bermek, eski İstanbul milletvekili Reha Çamuroğlu, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Alevi Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Osman Eğri, Karacaahmet Sultan Dergahı'ndan Muharrem Ercan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Avukat Kezban Hatemi, Anadolu Alevi Bektaşi Dernekleri Başkanı Cengiz Hortoğlu, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, İstanbul Alevi Dernekleri Genel Başkanı ve Erikli Baba Kültür Derneği Kurucu Başkanı Metin Tarhan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Ertürk katıldı.

Alevi ve Caferilerin hassasiyetleri göz önünde bulundurularak hazırlanan iftar menüsünde iftariyelik olarak humus, köz patlıcan salatası ve enginarlı roka salatası, dereotlu kremalı mantar çorbası, zeytinyağlı iç baklalı çanak enginar, ana yemek olarak patates mantısı, çoban salata, vişne ve ayva kompostosu ve tatlı olarak da aşure yer aldı.

Cumhurbaşkanı Gül'ün verdiği Muharrem iftarına katılan Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Devletin en üst düzeyindeki kucaklamanın, saygınlığın en aşağıya kadar inmesi kaçınılmaz. Bu adım geleceğin din ve vicdan özgürlüğü için tarihi bir umut doğurmaktadır'' dedi.