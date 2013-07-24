Gül'den Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Mansur'a Milli gün tebriği

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'da Mursi’yi darbe ile deviren askeri yönetimin atadığı geçici Cumhurbaşkanı Adil Mansur'a, Mısır Milli günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Zeynep Gürcanlı'nın hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Basın bölümü mesajın dün gönderildiğini açıkladı. Mesajın, Dışişleri kanalıyla 1952 yılından itibaren Mısır'da milli bayram olarak kutlanan 23 Temmuz günü gönderildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü de, Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajının Mısır halkının bayramını kutlama amaçlı "mutad, her yıl gönderilen bir mesaj" olduğunu vurguladı. Gümrükçü, mesajın Mısır devletini temsilen geçici cumhurbaşkanı olan Adil Mansur'a hitaben gönderildiğini de söyledi.

Mısır'da geçen ay gerçekleşen ordu destekli darbenin ardından, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevden alınmış ve bilinmeyen bir yere nakledilmişti. Mursi'nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak Adil Mansur getirilmişti.

Ancak Türkiye, Mısır'daki yeni yönetimi tanımıyor ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin göreve iadesini talep ediyor.