T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül'den Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Mansur'a Milli gün tebriği

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'da askeri yönetimin atadığı geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'a, Mısır Milli Günü için tebrik mesajı yolladı

24 Temmuz 2013 23:01

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  Mısır'da Mursi’yi darbe ile deviren askeri yönetimin atadığı geçici Cumhurbaşkanı Adil Mansur'a, Mısır Milli günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.

Zeynep Gürcanlı'nın hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Basın bölümü mesajın dün gönderildiğini açıkladı. Mesajın, Dışişleri kanalıyla 1952 yılından itibaren Mısır'da milli bayram olarak kutlanan 23 Temmuz günü gönderildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü de, Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajının Mısır halkının bayramını kutlama amaçlı "mutad, her yıl gönderilen bir mesaj" olduğunu vurguladı. Gümrükçü, mesajın Mısır devletini temsilen geçici cumhurbaşkanı olan Adil Mansur'a hitaben gönderildiğini de söyledi.

Mısır'da geçen ay gerçekleşen ordu destekli darbenin ardından, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevden alınmış ve bilinmeyen bir yere nakledilmişti. Mursi'nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak Adil Mansur getirilmişti.

Ancak Türkiye, Mısır'daki yeni yönetimi tanımıyor ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin göreve iadesini talep ediyor.

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanıabdullah gülmısırcumhurbaşkanıadli mansurmilli güntebrikmesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24