Gül'den liderlere: Aşırılar kadar cesur olmalıyız

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye'nin hem Medeniyetler İttifakı'nda, hem de uluslararası düzeyde tüm dünyada işbirliği ve barış içinde bir arada yaşama, diyalog ve uyum bakış açısıyla her türlü çabayı harcamaya devam etmeye kararlı olduğunu" belirterek, "Hepimiz en az aşırılık taraftarları kadar cesur olmalıyız. Farklılıklarımıza değil ortak noktalarımıza odaklanmanın zamanıdır" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Medeniyetler İttifakı İkinci Forumu katılımcıları onuruna dün akşam Dolmabahçe Sarayı Mabeyin Salonu'nda yemek verdi.

Yemekte konuşan Gül, bu akşam bir araya toplanma amaçlarının, foruma ev sahipliği yapan İstanbul'un sıra dışı karakteri ile tam bir uyum içinde olduğunu belirterek, İstanbul'un, Avrupa ve Asya arasında köprü oluşturması gibi, farklı kültürleri birbirine bağlamayı ve anlayış farklılıkları arasında köprü yaratmayı amaçlayan bir inisiyatife yeni bir tuğla koymak üzere toplandıklarını kaydetti.



'Herkes için iyimserlik kaynağı'



Gül, Medeniyetler İttifakı'nın, hızlı gelişmesinin ve daha iyiye doğru gidiş için bir etki yapmış olmaya başlamasının herkes için iyimserlik kaynağı olduğunu ifade ederek, bu inisiyatife gösterilen küresel ilginin, uluslararası toplumun çatışmalar yerine işbirliği ve uyumdan oluşan bir ortamdan yana açık tercihini ortaya koyduğunu vurguladı.



Daha gidilecek çok yol olduğunu ifade eden Gül, iletişim çağında küreselleşmenin etkilerinin çeşitli şekillerde hissedildiğini dile getirdi. Bunun, en açık örneğinin yaşanan küresel finans krizi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, aynı şeyin, ırkçılık gibi kronik sorunların yanı sıra yeni ortaya çıkan tehdit ve zorluklar için de geçerli olduğunu kaydetti.



'İlk sıradaki tehdit terörizm'



Gül, bu yeni tehditler arasında terörizmin en üst sırada yer aldığını, dini ve etnik aşırılık ve hoşgörüsüzlüğün anti-semitizm, İslam korkusu ve diğer şekillerde ortaya çıktığını belirterek, "11 Eylül'ün geniş etkileri ile birlikte bu koşulların dünyada farklı inançlar ve dinler arasında karşılıklı güvensizlik, korku ve kutuplaşmaya neden olduğunu gördük" dedi.

Gül, yaşanan ekonomik krizin de işleri daha zorlaştıracağına dikkati çekti.



Böyle bir zemine karşılık, Türkiye ve İspanya'nın Medeniyetler İttifakı inisiyatifini başlattıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Gül, böylece iki ülkenin basit, ama güçlü ilkelere dayanan bir yaklaşım geliştirdiklerini söyledi.

"Yolculuğumuza kılavuzluk eden temel kurallar halihazırda kolektif bilincimize yerleşmiş bulunuyor" diyen Gül, bunlardan bazılarının kültürler arası anlayışı desteklemek ve karşılıklı güven atmosferini güçlendirmek, kültürlerin diyalog ve alışverişle gelişeceğini akılda tutmak, çeşitliliğin bir çatışma değil zenginlik kaynağı olduğunu görmek ve kültürel teklik arayışlarından

kaçınmak olduğunu anlattı.



'Kararlılık, işbirliği ve diyalog önemli'



Cumhurbaşkanı Gül, Yunus Emre, Gandhi ve Martin Luther King'den de alıntılar yaptığı konuşmasında, zorluklarla mücadelede kararlılık, işbirliği ve diyaloğun hayatın her alanında ve her düzeyinde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gül, "O halde hepimiz en az aşırılık taraftarları kadar cesur olmalıyız. Farklılıklarımıza değil, ortak noktalarımıza odaklanmanın zamanıdır. Çabalarımızı tüm uluslararası toplumda özellikle çeşitlilik, diyalog, insan onuruna saygı, temel özgürlükler ve cinsiyetler arası eşitlik ilkelerinin sahiplenilmesi ve yaygınlaştırılmasını artırmaya yoğunlaştırmalıyız" diye konuştu.



Atatürk'ün "İnsanlık tek bir bedendir ve her ulus bu bedenin bir parçasıdır. Hiçbir zaman 'Dünyanın bir parçasında bir hastalık varsa bana ne' dememeliyiz. Böyle bir hastalık varsa, bu hastalığı kendimiz yaşıyormuş gibi ilgilenmeliyiz" sözlerini de anımsatan Gül, sözlerine şunları ekledi:



"Bu bilgece sözden güç alarak, Türkiye hem Medeniyetler İttifakı'nda, hem uluslararası düzeyde tüm dünyada işbirliği ve barış içinde bir arada yaşama, diyalog ve uyum bakış açısıyla her türlü çabayı harcamaya devam etmeye kararlıdır. Burada dile getirilecek görüş ve düşüncelerin, bu etkinliği, anlayış, dostluk, saygı ve uyumun insanların etkileşimlerinin hakim şekli olacağı bir

geleceğe giden yolumuzda yeni bir dönüm noktası haline getireceğine inancım tamdır."



Yemekte şarap da vardı



Yemeğe İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun da aralarında bulunduğu foruma katılan devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da katıldı.

Yemekte zeytinyağlı enginar dolması, tel kadayıfa sarılı karides, fırında kuzu sırtı, kaymaklı ayva tatlısı ile şarap ikram edildi.