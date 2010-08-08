-GÜL'DEN KÜÇÜK ELİF'E DESTEK KONYA (A.A) - 08.08.2010 - Konya'da ağır bağışıklık sistemi hastalığı nedeniyle ilik nakli gereken ve yapılmadığı taktirde yaşamı tehlikeye girecek olan 4 yaşındaki kız çocuğuna ABD'de bulunan uygun iliğin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girmesiyle getirildiği öğrenildi. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde bir yıl önce ağır bağışıklık sistemi hastalığı teşhisi konulan 4 yaşındaki Elif Kübra İbiş'e yaşaması için nakil yapılması gereken kök hücre ABD'de bulundu. Ancak ailesi tarafından maddi imkansızlıklar nedeniyle uygun kök hücre bir türlü Türkiye'ye getirilemedi. Bunun üzerine baba Yaşar İbiş, son çare olarak Cumhurbaşkanlığına internet üzerinden durumu anlatan bir yazı gönderdi. Yazıya çok geçmeden telefonla yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla kök hücre en kısa sürede Türkiye'ye getirilerek küçük Elif Kübra'ya nakledildi. Üç çocuk babası Yaşar İbiş (32), ''Kök hücrenin masraflarını Sağlık Bakanlığı karşılıyor ancak işlemler uzun sürüyor. Kök hücreyi bizim kendi imkanlarımızla Türkiye'ye getirmemiz gerekiyordu. Çünkü bize ödeme daha sonra yapılacaktı. Ancak ilik bankasına verecek paramız yoktu. Ben de Cumhurbaşkanlığı'na internet yoluyla ulaştım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girmesiyle de bütün prosedürler kısa zamanda aşılarak ilik Türkiye'ye getirildi'' dedi. SÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Hematoloji Bölüm Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümran Çalışkan, 3 yaşındayken Elif Kübra'ya ağır bağışıklık sistemi hastalığı olan Griscelli teşhisi konulduğunu, küçük çocuğun hastalığı doğuştan taşıdığını bildirdi. Çalışkan, hastalığın tek tedavi yönteminin kemik iliği nakli olduğunu belirterek, ABD'den getirilen kök hücrenin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başarılı şekilde nakledildiğini kaydetti.