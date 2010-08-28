-GÜL'DEN KIZILAYA DESTEK ÇAĞRISI KAYSERİ (A.A) - 28.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Bütün vatandaşlarımızın, herkesin Kızılayı desteklemeleri, yardımcı olmaları çok büyük bir görev olacaktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri'de, Süleyman Çetinsaya tarafından yaptırılan Türk Kızılayı Süleyman Çetinsaya İç Anadolu Bölge Kan Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 1800'lü yıllarda Hilal-i Ahmer adıyla kurulan Kızılayın o günden bugüne kadar insanlığın hizmetine koştuğunu anlattı. Kızılayın sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanına hizmet götürdüğünü ve Pakistan'dan Haiti'ye kadar dünyanın her tarafında insanlık adına çok büyük hizmetler verdiğini belirten Gül, ''Bütün vatandaşlarımızın, herkesin Kızılayı desteklemeleri, yardımcı olmaları çok büyük bir görev olacaktır. Memnuniyetle görüyorum ki, bu da gerçekleşmektedir'' diye konuştu. Pakistan'da yaşanan sel felaketine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, Türk halkının yardımseverliğinin takdirle karşılandığını belirterek, şunları söyledi: ''Geçmişte ve bugünlerde Pakistan'da yaptığımız hizmetleri, yardımları Pakistan halkı hiç unutmuyor. Endonezya halkı da hiç unutmadı. Biz, dil, din, ırk ayrımı yapmadan, kim bir ihtiyaç içindeyse onun yardımına koşan bir milletiz. Vaktinde Pakistan'dan, Balkan Harbi'nde, İstiklal Harbi'nde Türkiye'ye çok büyük yardımlar gelmiştir. Bugün karşı karşıya kaldıkları afette sizlerin yaptığı katkı, oralarda ayrı yankı yapmaktadır.'' Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'de kan ihtiyacının yıllardan beri Kızılay tarafından karşılandığını, ancak hala bazı eksikler olduğunu da belirterek, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin kan ihtiyacı konusunda gelişmiş ülkelerdeki sistemi hala tam oturtamamış olması, büyük bir noksanlık ve eksikliktir. Türkiye'nin kan ihtiyacı ve bunu karşılama konusunda çok büyük bir açık vardır. Kızılay bu konuda çok gayret göstermektedir. Kan verme eksikliği konusunda, Türk halkının bunu gönüllü olarak, koşarak yapması gerekir. İnançlarımız, değerlerimiz düşünüldüğünde böyle bir sıkıntının olmaması gerekir. Demek ki, o zaman sistemi çok iyi kuramamışız.'' Gül, kan merkezini yaptıran Süleyman Çetinsaya'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.