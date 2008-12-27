T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gül'den kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı kınadığını söyledi

27 Aralık 2008 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı çok üzücü bulduğunu ve kınadığını belirterek, "Son olayı sorumsuzluk olarak görüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın kızı İrem Zeynep Atalay ile Ali Üstün'ün nikah törenlerinin yapılacağı Bilkent Oteli'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Gül, İsrail'in Gazze'ye saldırısını sabahtan itibaren yakından takip ettiğini belirterek, "Gerçekten çok üzücü. Yapılan saldırıyı kınıyorum. İsrail Başbakanı da geçenlerde buradayken, kendisinin bölgenin yeni bir şiddet sarmalına girmemesi için dikkatini çekmiştim" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olayı sorumsuzluk olarak görüyorum. Bugün bir çok insan öldü, daha ne kadar ölecek bilinmiyor. Dünyanın her yerinden de bu olay izleniyor. Olay sadece İsrail ve Filistin arasında değil, bütün bölgeyi istikrarsızlığa sokacak bir olaydır.

Ayrıca yine bir sorumsuzca olan, yeni Amerikan yönetimine de böyle bir Orta Doğu'yu bırakmak... Bunu da doğrusu çok anlamlı buluyorum. Büyük bir üzüntü duyuyorum ve gerçekten bu olayı kınıyorum."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24