Gül'den kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıyı çok üzücü bulduğunu ve kınadığını belirterek, "Son olayı sorumsuzluk olarak görüyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın kızı İrem Zeynep Atalay ile Ali Üstün'ün nikah törenlerinin yapılacağı Bilkent Oteli'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Gül, İsrail'in Gazze'ye saldırısını sabahtan itibaren yakından takip ettiğini belirterek, "Gerçekten çok üzücü. Yapılan saldırıyı kınıyorum. İsrail Başbakanı da geçenlerde buradayken, kendisinin bölgenin yeni bir şiddet sarmalına girmemesi için dikkatini çekmiştim" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son olayı sorumsuzluk olarak görüyorum. Bugün bir çok insan öldü, daha ne kadar ölecek bilinmiyor. Dünyanın her yerinden de bu olay izleniyor. Olay sadece İsrail ve Filistin arasında değil, bütün bölgeyi istikrarsızlığa sokacak bir olaydır.



Ayrıca yine bir sorumsuzca olan, yeni Amerikan yönetimine de böyle bir Orta Doğu'yu bırakmak... Bunu da doğrusu çok anlamlı buluyorum. Büyük bir üzüntü duyuyorum ve gerçekten bu olayı kınıyorum."

