Gül'den İstanbul'da Türk-Alman üniversitesine onay

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Seçim kanunlarında değişiklik ve İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kurulmasını öngören kanunları onayladı. Türkçe propagandanın ''esas'' olurken, Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezası verilmeyecek. TC Vatandaşlık numaralarının olmadığı belgeyle oy kullanılabilirken, sandık başı iş ve işlemlerine karşı, ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilmesi için önce sandık kuruluna şikayet veya itirazda bulunulması şartı aranmayacak.





Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nin açıklamasına göre, Gül'ün onayladığı 5980 sayılı ''Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre, seçime katılan siyasi partilerden, son yapılan genel seçimlerde en çok oyu alan dört siyasi parti ve son dönemde TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu siyasi parti genel başkanları tarafından yazılı olarak yetki verilmiş olması şartıyla, YSK'da bir asil ve bir yedek temsilci bulundurabilecek.





Kanunla ayrıca açık yerlerde, güneşin batmasından sonra da propaganda yapılabilmesi mümkün hale getirildi. Buna göre, güneşin batmasını takiben iki saat daha propaganda sürebilecek.





Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, kamuya ait bina ve tesisler, vakıflar, üretici ve kooperatif birlikleri, bankalar ve sendikalara ait bina ve tesisler dışında kalan yerlerde seçim büroları açabilecek. Diğer seçim faaliyetleri saklı kalmak koşuluyla seçim bürolarında görüntülü ve sesli propaganda yapılabilecek, saat 23:00'e kadar halka açık faaliyette bulunulabilecek.





Seçimin başlangıç tarihinden itibaren oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede, siyasi partiler veya adaylar, radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek. Siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı toplantıları, radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayınlanabilecek.





Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.





Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajla taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü, yazılı mesaj göndererek propaganda yapılamayacak.





Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarıyla, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehine veya aleyhine veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması şartı aranacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerinin kim tarafından, kaç denekle yapıldığı ve kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması da zorunlu olacak.







Türkçe dışındaki propogandaya hapis cezası yok







Seçim döneminde broşür, el ilanı, parti bayrağı, poster, afiş, CD, DVD dışında hediye ve eşantiyon dağıtımı da yasak olacak.





Türkçe propaganda ''esas'' olacak, ancak Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezası verilmeyecek.





Kanunla bilboardlarda propaganda süresi uzatılarak, 20 günden 30 güne çıkarıldı.





Vatandaşlar, konutlarına, iş yerlerine ve taşıtlarına, partilere veya adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asabilecek. İlan ve reklamlar her türlü vergi ve harçtan muaf olacak.







Tahta sandık tarihe karışıyor







Tahta oy sandıkları tarihe karışacak. Oy sandıkları; eni 40, boyu 55, yüksekliği 50 cm, şeffaf, ısıya ve kırılmaya dayanıklı sert plastikten olacak.





Oy zarflarının boyu büyütülecek. Zarflar, her seçim için ayrı renkte, eni 15 cm, boyu 21 santimetre olacak.





Sandık kurulunun görev yaptığı yerde, cep telefonuyla görüşme yapılamayacak. Ancak, sandık kurulu başkan ve üyeleri, görevleri çerçevesinde cep telefonuyla görüşebilecek.





Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmeyecek. Ancak kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde, çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi yer almayan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın, ilçe seçim kurulundaki listeyle oy verecekleri sandık seçmen listesine ilave edilmelerine, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilecek. Böylece, seçmenin oy kullanması sağlanacak.







Kimlik numarasız belgeyle oy kullanılabilecek







Üzerinde TC Kimlik Numarası bulunmayan belgeyle de oy kullanabilecek.





TC Kimlik Numarası olmayan bir kimlikle oy kullanılabilmesi için, seçmen bilgi kağıdını ve TC Kimlik Numarasını ispata elverişli, YSK tarafından ilan edilecek belgenin gösterilmesi yeterli olacak.





Seçmenler, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek.





Sandık kurulunda görev yapanlarla güvenliğini sağlayan güvenlik görevlileri görev yaptıkları sandıkta oy kullanabilecek.





Milletvekilleri ile milletvekili adayları, seçmen bilgi kağıdını göstererek kayıtlı oldukları seçim çevresi dışında da oy verebilecek.





Oylar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılacak. İki sayım arasında fark olması durumunda üçüncü sayım yapılarak sonucuna göre işlem yapılacak.





Sandık sonuçlarının ilçe seçim kurulunda birleştirilmesi sırasında siyasi parti temsilcilerine birer nüsha verilecek.







Üç yıla kadar ceza







Seçmenin oy kullanmasına engel olan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.





Bunun için tehdit, cebir veya şiddet kullanan kimseye ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu fiillerin birden fazla seçmene karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılacak.





Birleşik oy pusulalarının büyütülmesini de öngören kanuna göre, siyasi partilerin adayları birleşik oy pusulasına yazılmayacak. Oy pusulalarında, partinin adı ve kısaltılmış adıyla genel başkanının adı yazılı olacak. Oy pusulularında, siyasi partilerin ardından bağımsız adayların adları yer alacak.





Sandık başı iş ve işlemlerine karşı, ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilmesi için önce sandık kuruluna şikayet veya itirazda bulunulması şartı aranmayacak.





İlçe seçim kurulundan YSK'ya elektronik ortamda gönderilen sonuçlar, talepleri halinde siyasi parti genel merkezlerine iletilecek. Siyasi partilerce elde edilen sonuçlar, YSK'nın belirlediği süre doluncaya kadar üçüncü kişilere, parti teşkilatlarına veya kamuoyuna açıklanamayacak.







İstanbul'da Alman üniversitesi







Gül'ün onayladığı 5979 sayılı ''Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre de İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kurulacak.





Kanuna göre, üniversite; Mühendislik, Fen, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Kültür ve Sosyal Bilimler fakülteleri, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinden oluşacak.





Kanunla üniversite için 335 kadro tahsis edildi.

