-GÜL'DEN İSLAMOFOBİ'YE KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI ASTANA (A.A) - 02.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son dönemde yükselen yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Yahudi karşıtlığı, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı ortak hareket geçilmesi gerektiğini belirterek, ''Nefretin körüklediği farklı dini ve kültürel algılamalar, toplumlarımız arasında ve içinde ayrışma ve hatta çatışmalara davetiye çıkarıyor'' dedi. AGİT Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İngilizce konuşma yapan Gül, İstanbul'da 11 yıl önce yapılan zirveden sonra ilk kez Kazakistan başkanlığında düzenlenen zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zirvenin dayanışma içinde çalışma ve farklılıkları aşma yönünde eşsiz bir fırsat olduğunu ifade eden Gül, işbirliğine dayalı güven ortamı oluşturulması için AGİT taahhütlerine bağlı kalınması gerektiğini söyledi. İstanbul zirvesinde, bölgesindeki çatışma alanlarında sorunların barışçıl yollardan çözümünde AGİT'in başat kurum olarak teyit edildiğine dikkati çeken Gül, ''Süregelen çabalara rağmen uzun zamandır çözülemeyen sorunlar AGİT'in kredibilitesini baltalıyor'' dedi. Gül, Astana zirvesinin söz konusu sorunlara ilişkin dönüm noktası olması için zirveye katılan liderlere görev düştüğünü belirterek, taahhütlerin gerçeğe dönüşmesi için liderlerin kararlılıklarını sergilemesinin zorunlu olduğunu söyledi. Gül, bu konuda bir deklarasyon yayımlanmasını istedi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin, Gürcistan, Moldova ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı konularında barışçıl çözüme katkıda bulunmaya devam edeceğinin altını da çizdi. Orta Asya ülkelerinin her alanda büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden Gül, Kazakistan'ın AGİT'e dönem başkanlığı yapmasının, bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrasya'nın güvenliği konusunda aldıkları etkin rolün bir örneği olduğunu söyledi. Gül, Orta Asya ülkelerinin sınır aşan tehditlere karşı diğer bölgeler kadar güçlü savunması olmadığını belirterek, AGİT'in bölgedeki faaliyetlerinde kapasite artırıcı çabalara daha fazla katkıda bulunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu çerçevede Türkiye, AGİT'in Kırgızistan'da güvenlik inisiyatifi alarak polis gücü tayin etmesini desteklemektedir'' dedi. Afganistan'daki güvenlik ve istikrardan bahsetmeden Orta Asya'nın güvenlik ve istikrarının konuşulamayacağını dile getiren Gül, ülkedeki istikrar projelerine AGİT'in nasıl daha fazla katkıda bulunabileceği üzerinde durulmasını istedi. Cumhurbaşkanı Gül, AGİT'in sorumluluk üstlendiği bir diğer bölgenin de Güneydoğu Avrupa olduğuna işaret etti. Kosova'nın AGİT'in vereceği her türlü katkıya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Gül, Belgrad ve Priştine yönetimleri arasında yapıcı diyalog sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Gül, terörle mücadele, organize suçlar ve her türlü kaçakçılıkla mücadelede tüm imkanların sürekli seferber edilmesinin zorunluluğuna vurgu yaparak, bu çabanın AGİT'in iyi yönetişim anlayışı kapsamında el ele sürmesi gerektiğini söyledi. -GÖÇMENLİK- AGİT'in göçmenlik konusunu da tüm boyutlarıyla ele alması gerektiğini ifade eden Gül, ''Göçmenlerin yaşadıkları topluma olumlu katkı yapacağı ve şerefleriyle yaşayacakları çok boyutlu göçmen politikası geliştirilmesi, işin başlangıç noktası olmalı'' diye konuştu. İnsan onuru, demokrasi, hukukun üstünlüğü, bireysel haklar ve özgürlüklerin korunma ve geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti: ''Son dönemde yükselen yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Yahudi karşıtlığı, ayrımcılık, ırkçılığa karşı ortak harekete geçilmeli. Nefretin körüklediği farklı dini ve kültürel algılamalar toplumlarımız arasında ve içinde ayrışma ve hatta çatışmalara davetiye çıkarıyor. Buradaki herkesi ülkelerimizde bu fenomene karşı mücadelede ve nefret söylemlerine karşı konuşmalar yapmada öncü olmaya davet ediyorum. Avrupa Bakanlar Komitesi'nin başkanlığını yürüten Türkiye, bu konuya özel bir önem verecektir.'' -KUZEY KORE'YE KINAMA- Cumhurbaşkanı Gül, işbirliğine dayalı diyalog ve dayanışma kültürünün Türkiye'nin Akdenizli ve Asyalı ortaklarıyla geliştirdiği bir etkileşim yolu olduğunu dile getirdi. Kuzey Kore'yi Güney Kore'ye ait adayı top ateşine tutmasından dolayı kınayan Gül, Kuzey Kore'yi ateşkese uymaya çağırdı.