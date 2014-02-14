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Dünya
Deutsche Welle

Gül'den internet için açıklama

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmalı İnternet Yasası'na ilişkin açıklamada bulundu. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Gül'e çağrıda bulundu.

14 Şubat 2014 16:10


Cumhurbaşkanı Gül, İnternet Yasası'na ilişkin sorular üzerine "Yasa üzerinde çalışıyoruz. Bir iki sıkıntılı konu var. Üstünde çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Bu arada merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, İnternet'e yeni düzenleme getiren yasa tasarısını onaylamama çağrısında bulundu. RSF'nin açıklamasında, düzenlemenin internet üzerinde gözetim ve sansürü güçlendireceği vurgulandı. RSF yöneticisi Christian Mihr, "Hükümet hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve protestoları karşısında kontrol ve sansürü arttırmak yanlış bir karardır" dedi.

Hükümet tarafından hazırlanan internet yasa tasarısı, hukukçuların yanı sıra gazeteciler tarafından da eleştiriliyor. Düzenleme, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da sert tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmalı yasa tasarısına ilişkin kararını 21 Şubat'a kadar verecek. Tasarı, Gül tarafından onaylanması halinde yasalaşarak yürürlüğe girececek. Bir diğer olasılığı ise Gül'ün tasarıyı yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermesi oluşturuyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 180 ülkede basın özgürlüğünü değerlendirdiği son raporunda Türkiye 154\'üncü sırada yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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