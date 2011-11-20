Gül'den İngiltere'ye tarihi ziyaret

T24 - İngiltere’ye bugün gidecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kenan Evren’den 23 yıl sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olacak.



23 yıl aradan sonra Türkiye'den İngiltere'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret gerçekleşiyor.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kenan Evren'in ardından İngiltere'yi ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olacak.



Ziyaret için Londra'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Buckingham Sarayı’nın önündeki ana cadde Türk ve İngiliz bayraklarıyla donatıldı.



Abdullah Gül'ün ziyareti, Kraliçe II. Elizabeth'in 2008 yılında Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin iadesi niteliği taşıyor.



Cumhurbaşkanı, pazartesi günü İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nun yıllık konferansına onur konuğu olarak katılacak. Resmi program ise salı günü başlıyor.



Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül'le birlikte Buckingham Sarayı'na Kraliyet Süvari Birliği eşliğinde atlı arabayla gidecek.



Gül çiftini kraliçe II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip resmi geçiti töreniyle karşılayacak.



Gül ve eşi, Kraliçe'nin onurlarına vereği öğle ve akşam yemeklerine katılacak.



Cumhurbaşkanı davette frak giyecek. Buckingham Sarayı'ndaki akşam yemeğine, Prens Charles ve eşi Camilla'nın yanı sıra, geçen mayıs ayında evlenen Prens William ve eşi Kate Middleton'ın da katılması bekleniyor.



Ziyareti izleyecek basın mensuplarına da koyu renk takım elbise ve tayyör zorunluluğu getirildi.



Cumhurbaşkanı Gül, 4 gün sürecek ziyareti sırasında İngiltere başbakanı David Cameron, Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, Dışişleri Bakanı William Hague ve Londra'nın Türk kökenli Belediye Başkanı Boris Johnson'la da görüşecek.



Gül, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Wilton Park'ta ve İngiliz Parlamentosu'nda da konuşacak.

(ntvmsnbc - Didem Tuncay)