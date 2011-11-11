-Gül'den İmparator Akihito'ya "Miyazaki" mesajı ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'da önceki akşam meydana gelen depremde Japon doktor Atsushi Miyazaki'nin ölümü, yardım gönüllüsü Miyuki Konnai'nin yaralanması dolayısıyla Japonya İmparatoru Akihito'ya gönderdiği mesajda, ''Van'da yürüttükleri üstün çalışmalarla Türk halkının gönlünü bir kez daha fetheden bu fedakar isimleri her zaman şükran ve hürmetle hatırlayacağız'' dedi. Gül, Van'daki 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazı altında kalan doktor Miyazaki ile gönüllü Konnai'nin yaralanması dolayısıyla İmparator Akihito'ya dün akşam bir taziye mesajı gönderdi. Van'da 23 Ekim'de meydana gelen depremin yaralarını sarmak üzere Türkiye'ye gönderilen Japon yardım ekibinden Miyazaki'nin hayatını kaybettiğini, Konnai'nin yaralandığını derin bir teessürle öğrendiğini ifade eden Gül'ün mesajı şöyle: ''Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk ve işbirliği çerçevesinde Van'da yürüttükleri üstün çalışmalarla Türk halkının gönlünü bir kez daha fetheden bu fedakar isimleri her zaman şükran ve hürmetle hatırlayacağız. Deprem nedeniyle Japonya hükümeti ve halkı tarafından sağlanan yardımlar da ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk ve yakınlığın yeni bir tezahürü olarak, en içten duygularla karşılanmıştır. Bu vesileyle majesteleri ve dost Japon halkına en içten taziyelerimi iletiyor, müteveffanın ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.''