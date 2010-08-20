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Gül'den Hrant Dink'in kardeşine sürpriz davet

Cumhurbaşkanı Gül, öldürülen gazeteci Hrant Dink’in kardeşi Hosrof Dink’i Huber Köşkü’ne davet etti.

20 Ağustos 2010 03:00

 T24- Cumhurbaşkanı Gül, öldürülen gazeteci Hrant Dink’in kardeşi Hosrof Dink’i Huber Köşkü’ne davet etti. Dink, "Davet benim için çok önemli" dedi.

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, suikaste kurban giden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in kardeşi Hosrof Dink’i Tarabya’daki Huber Köşkü’ne çağırdı.

 

Görüşmenin bu akşam saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

 

Hosrof Dink, davetle ilgili olarak “Benim için çok önemli” diye konuştu.

Gül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hrant Dink'in tedbir alınamadığı için öldürüldüğünü" söylemişti.

 

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