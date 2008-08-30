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Politika

Gül'den Ermenistan'a günübirlik ziyaret

6 Eylül’de Erivan’da oynanacak Ermenistan-Türkiye milli maçına gitme kararı alan Cumhurbaşkanı Gül’ün ziyareti günübirlik olacak

30 Ağustos 2008 03:00

6 Eylül’de Erivan’da oynanacak Ermenistan-Türkiye milli maçına gitme kararı alan Gül’ün ziyareti günübirlik olacak.


Dışişleri raporunda Gül’ün gitmesinin Türkiye-Ermenistan ilişki-lerine olumlu katkı yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Ermenistan milli futbol takımları arasında Erivan’da oynanacak maç konusunda merakla beklenen kararını aldı. Gül, 6 Eylül’de oynanacak milli maçı izlemek üzere günübirlik Ermenistan’ı ziyaret edecek. Karar henüz resmi olarak Erivan’a bildirilmedi. Çankaya Köşkü’nün resmi açıklamayı önümüzdeki hafta yapması planlanıyor.

Davet bir ay önce geldi...

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Serkisyan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 6 Eylül’de oynanacak Dünya Kupası Eleme Grubu milli futbol maçına yaklaşık 1 ay önce davet etti. Bunun üzerine Gül, Dışişleri Bakanlığı’ndan Ermenistan’da oynanacak maça gitmesinin ya da gitmemesinin olası etkileri konusunda değerlendirme notu hazırlanmasını istedi. Dışişleri’nin hazırladığı raporda, Gül’ün maça gitmesinin doğurabileceği olumlu ve olumsuz sonuçlar konusunda projeksiyon yapıldı.

Rapor: “Olumlu katkı sağlar”

Serkisyan’ın Gül’ü ülkesine davet ederek dünya kamuoyuna “Türkiye’ye barışçı yaklaşıyoruz” mesajı verdiği değerlendirildi. Gül’ün daveti karşılıksız bırakması halinde ise “Türkiye’nin Ermenistan’a barışçı yaklaşmadığı” imajının oluşabileceği belirtildi. Kafkasya’da gerilimin özellikle son dönemde doruk noktasına ulaşmasının ardından, Gül’ün Ermenistan ziyaretinin kabaran suların durulmasına katkı sağlayacağı görüşü ortaya atıldı. Diğer taraftan Gül’ün ziyaretinin, Ermenistan’ın Azerbaycan toprağı Karabağ’ı işgalini meşrulaştırıp meşrulaştırmayacağı üzerinde duruldu. Ankara’da “Cumhurbaşkanı’nın maça gitmesi Türkiye’nin Ermeni meselesiyle ilgili tezlerini zedelemez. Buna karşın Türkiye’nin iyi niyetli yaklaşımını ortaya koymaya katkı sağlar” görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.
Rapor Cumhurbaşkanı Gül’ün dikkatine sunulurken, diğer taraftan başta güvenlik konuları olmak üzere, Gül’ün olası ziyaretiyle ilgili hazırlıklar başlatıldı. Değerlendirmesini tamamlayan Gül’ün, “Erivan’a gitme” kararı aldığı öğrenildi. Kararın Türk kamuoyuna ve Erivan’a resmen bildirilmesinin ardından bir Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri ve güvenlik birimleri yetkililerinin yer alacağı öncü bir heyetin hazırlıklar için bu hafta Erivan’a gönderilmesi planlanıyor. Gül’ün Erivan ziyareti “günübirlik” olacak.

Ermenistan maç için Türkler’e vizeyi kaldırdı

ERMENİSTAN, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü davet ederek Türkiye’ye zeytin dalı uzatırken, maçı izlemek isteyen Türk seyircilere de bir jest yaptı. Maçın oynanacağı Hrazdan Stadı’nda Türk seyirciler için bir tribün ayıran Ermenistan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu’na bir yazı göndererek, maç için Erivan’a gelecek Türk futbolseverlere vize uygulanmayacağını bildirdi. Ermenistan, milli maça gelen Türk futbolseverlerden 50 dolarlık vize ücretini de almayacağını açıkladı.

 

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