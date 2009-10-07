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Politika

Gül'den Ermenistan maçı tembihi

Gül, Türkiye-Ermenistan maçı öncesinde, açıklama yaptı: " Ermenistan takımını alkışlayın"

07 Ekim 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 14 Ekim’de Bursa’da yapılacak Türkiye-Ermenistan maçı öncesinde, Bursa Valisi Şahabettin Harput, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İl Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, Gençlik Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar ve Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile Bursa’daki sivil toplum kuruluşları ve Teksas, Kapalıçarşı, Supportes gibi Bursaspor taraftar gruplarının liderleriyle bir araya geldi.

‘Tüm dünyanın dikkati Bursa’da’

Cumhurbaşkanı Gül, Tarabya Köşkü’nde yapılan kabulde tüm dünyanın dikkatinin 14 Ekim’de Bursa’da yapılacak Türkiye Ermenistan maçına odaklandığınI belirtti. Milliyet gazetesinin haberine göre, Gül, maçın dostluk havası içinde geçmesi ve iyi bir misafirperverlik gösterilmesinin önemini vurgulayarak, herkesi hassas ve sorumlu davranmaya çağırdı.

‘Misafirperverlik dersi verelim’

Kabulde Gül şöyle konuştu: “Milli takımımızın 2-0’lık galibiyetine rağmen Ermenistan’dan alkışlarla uğurlandık. Biz de Bursa’dan dünyaya misafirperverlik dersi verelim istiyoruz. Bu karşılaşmanın dünya barışına örnek olmasını diliyorum. Medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Bursa’nın bu tarihsel kimliğiyle Ermenistan takımını dünyaya örnek bir misafirperverlikle ağırlayacağına inanıyorum.”

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