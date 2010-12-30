-GÜL'DEN DİYARBAKIR HALKINA TEŞEKKÜR DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Havaalanından itibaren büyük bir coşkuyla, muhabbetle, sevgiyle beni karşılayan bütün Diyarbakırlı vatandaşlarımı ben de sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum ve hepsine çok çok teşekkür ediyorum''dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Diyarbakır'daki temaslarına Valiliği ziyaret ederek başladı. Gül'ü, valilik önünde toplanan vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı. Gül'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar ''Diyarbakır seninle gurur duyuyor'' diyerek tezahürat yaptılar. Cumhurbaşkanı Gül, kendisine gül atan vatandaşları el sallayarak selamladı. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti. Toprak, burada Gül'e, içkale surlarını ve Malabadi Köprüsü, Ulu Cami ve şehrin tarihi yerlerini gösteren iki ayrı tablo hediye etti. Gül, Toprak'ın makamında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Diyarbakır'ı ikinci kez ziyaret ettiğini söyledi. İlk ziyaretinin, Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra bölge illerini kapsadığını ve kısa olduğunu hatırlatan Gül, 2010'un son günlerine rastlayan bu geziyi yapmayı uzun süredir arzu ettiğini belirtti. Gül, ''Bu ziyareti bir süre önce planlamıştık. Bugün de ikinci kez Diyarbakır'da olmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum'' diye konuştu. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Havaalanından itibaren büyük bir coşkuyla, muhabbetle, sevgiyle beni karşılayan bütün Diyarbakırlı vatandaşlarımı ben de sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum ve hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli illerinden birisidir. Sadece Anadolu'nun değil, tarih boyunca bütün Ortadoğu'nun merkezi olmuş çok büyük bir medeniyet, ticaret ve kültür merkezidir burası... Bugün de aynı şekilde bu önemini devam ettirmektedir. Şüphesiz ki bütün illerimizin bir kalkınma yarışı içerisinde olduğu bir dönemde Diyarbakır'ın da bir çok meselesi, sorunları vardır. Bütün bunları yakından bir kez daha görmek, bilmek için buradayım. 2 gün boyunca Diyarbakır'da olacağım ve geceyi burada geçireceğim. Bu süre içerisinde gerek vali beyden gerek belediye başkanından ille ilgili tüm bilgileri alacağım, bana brifingler verilecek, üniversiteyi ziyaret edeceğim, Diyarbakır'ın ileri gelenleriyle bir araya geleceğim ve çok daha yakından buranın sorunlarını göreceğim. Onun için gerçekten çok mutluyum.'' Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin, ''Buraya ikinci kez geliyorsunuz. Bir mesajınız olacak mı?'' demesi üzerine, ''Biliyorsunuz şimdi ayağımızın tozuyla buradayım. Daha birçok fırsatlar olacak, birçok konuşmalar yapacağım. Konuşmalarımda sizin beklediğiniz birçok fikrimi, düşüncelerimi, tartışılan konularla ilgili neler düşündüğümü paylaşacağım'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, valilikten ayrılırken yerel kıyafetli iki çocukla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar tarafından Gül'e çiçekler verildi. Gül, valilikten vatandaşların alkışları arasında uğurlandı. Ziyarette Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker de hazır bulundu.