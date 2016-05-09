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Politika

Gül’den Davutoğlu’na ‘başarılar’ telefonu

"Ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı olsun"

09 Mayıs 2016 18:55

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP genel başkanlığını ve başbakanlığı bırakan Ahmet Davutoğlu’nu aradı. Gül, Davutoğlu’na bundan sonraki yaşantısında başarılar diledi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Davutoğlu'nu, arayarak bundan sonraki yaşantısında başarılar diledi.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklamıştı. AK Parti de 22 Mayıs tarihinde kongre kararı alarak, yeni Genel Başkan ve Başbakan seçmeyi planladı. Gül, Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı olsun" dedi.

 

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