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Gül'den 'davet' açıklaması: Kasıt aramamak lazım, yanlışlıkla olmuştur

Gül'ün, Türkiye’nin ilk yerli uydusu Göktürk-2’nin uzaya fırlatılma törenine davet edilmemesi polemik konusu olmuştu

21 Aralık 2012 15:20

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Göktürk-2 uydusunun fırlatılması töreni için ODTÜ'ye davet edilmemsi ile ilgili ''Kasıt aramamak lazım, yanlışlıkla olmuştur'' dedi.
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Türkiye’nin ilk yerli uydusu Göktürk-2’nin uzaya fırlatılma törenine davet edilmemesi polemik konusu olmuştu.

Cuma namazını Tarabya Merkez Camisi'nde kılan Gül, çıkışta konuyla ilgili açıklama yaparak, ''Kasıt aramamak lazım, yanlışlıkla olmuştur'' dedi.

Öte yandan konuyla ilgili muhalefetten de açıklama geldi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Yakışıksız olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin de başı olduğuna göre davet edilmesi nezaketi gösterilmeliydi. Birtakım şeylerin paylaşılması konusundaki gelişmeler, sırça köşklerde soğuk rüzgarların estiğini göstermesi bakımından da yanlış'' dedi.

Vural, ''Çift başlılık alameti gibi mi'' sorusunu, ''Alametten öte zannederim. Bunlar gerçekleşiyor. Bulundukları makam ve mevki kendilerinin değil, milletin makam ve mevkisidir. Temsil ettikleri milleti öncelikli düşünmeleri gerekir. Kavgalarını başka yerlerde yapsınlar'' diye yanıtladı.


'Demek ki başka hesaplar var'


CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Gül'ün davet edilmediği iddialarını ''Cumhurbaşkanı'nın davet edilmemesi doğru değil. Demek ki başka hesaplar var. Başbakan ODTÜ'lülere davrandığı gibi davranıyor sanırım'' diye değerlendirirken, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise ''Başbakan, Cumhurbaşkanı'nı uyduya bindirip uzaya yollama imkanı olsa o imkandan da yararlanmak ister herhalde'' diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkomutan olduğuna işaret ederek, ''Davet edilmemesi ilginç'' dedi.

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