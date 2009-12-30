Gül'den Ceylan'a: Ülkemiz artık yalnız değil

T24 - Cumhurbaşkanlığı Ödülleri'ni sahiplerine veren Abdullah Gül, Nuri Bilge Ceylan'ın ''Ödülü tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme adıyorum' sözünü anımsatarak, ''Ülkemiz artık yalnız değil'' diye konuştu.





Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından sahiplerine verildi.





Cumhurbaşkanı Gül, törende yaptığı konuşmada, 2009'u Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül Töreni faaliyetiyle tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.





Günümüz dünyasının hızla değiştiğini, bu çerçevede teknolojik ve ekonomik gelişmeler yaşandığını anlatan Gül, ''Ama gelişim sadece teknolojinin gelişmesi, ekonomilerin büyümesiyle ifade edilirse biraz yalın kalır. Ülkeler gelişirken sanat hayatı, kültür hayatı, fikir hayatı, entelektüel dünyası ve derinliği de genişliyorsa, etkili hale geliyorsa esas gelişme bu anlamda söz konusu olmaktadır'' dedi.









Bu nedenle kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiğinin altını çizen Gül, ülkemizin kültür ve sanat alanındaki başarılarını yakından takip ettiğini, sanatçıların başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını söyledi.





Gül, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin bu düşüncelerle kurulduğunu belirterek, düzenli bir şekilde verilmeye başlandığını kaydetti. Ödüller verilirken sanatçıların bütün yaşamları boyunca verdiği eserlerin değerlendirildiğini anlatan Gül, önceki ödüllerin yaş olarak çok olgunlaşmış sanatçılara verildiğini, bu yıl genç yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın ödüle layık görüldüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, Ceylan'ın kısa sürede başarısını Türkiye sınırlarının dışına taşıdığını, Cannes Film Festivali'nde büyük ödül alarak bunu ispatladığını belirterek, bunun herkesi gururlandırdığını söyledi.























Ülkemiz artık yalnız değil





Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü alırken, ''Ödülü tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme adıyorum' sözünü anımsatan Gül, ''Bu söz bütün Türk halkı üzerinde büyük etki yaptı. Sanatçı kişiliğinizle duygularınızı böyle ifade ettiniz. Ama ben bir devlet adamı olarak şunu söyleyeyim; ülkemiz artık yalnız değil. Dışarıda ülkemizin destekçileri çok. Uluslararası kurumlarda en yüksek oyları alarak adaylar seçiliyor'' diye konuştu.





Gül, Ceylan'ın edebi dille sinema dilini birleştirirken kendi sinema dilini bulan yönetmenler arasına girdiğini, bu anlamda özel bir yere sahip olduğunu belirtti.





Sanatçı Uğur Derman'ın tarihi mirasın bugünlere taşınmasında büyük emeği geçtiğini anlatan Gül, Derman'ın çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini, özellikle hat ve ebru gibi geleneksel sanatların unutulmasını önlediğini ve bu sanatların yeniden cazip hale gelmesini sağladığını kaydetti.





Sakıp Sabancı Müzesinin ödül almasının ise kurumsal anlamda büyük önem taşıdığının altını çizen Gül, müzeciliğin bir ülkenin bütün tarihi birikiminin, bütün insanlığın izlerinin sunulması olduğunu ifade etti. Özel müzeciliğin son yıllardaki gelişmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Gül, özel müzecilik inisiyatifi başlatan iş adamlarıyla gurur duyduklarını söyledi.





Sabancı ailesinin dikkat çeken müzecilik örneği sergilediğine işaret eden Gül, Sakıp Sabancı Müzesi'nin dünyanın nadir sergilerini Türkiye'ye getirerek, kültür hayatına büyük hizmet sunduğunu vurguladı.









'Ülkemde ödüllendirilmek başka bir şey'





Yönetmen Nuri Bilge Ceylan da ödülün gurur verici olduğunu dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Gül'e kendisi hakkındaki sözleri için teşekkür etti.





''İnsanın kendi ülkesi tarafından ödüllendirilmesi çok başka bir şey'' diyen Ceylan, Türkiye'nin her yerini gezdiğini, dünyada birçok ülkeyi dolaştığını, ancak hiçbir ülkenin Türkiye kadar güzel ve zengin olmadığını söyledi.





Türkiye'de birbiri peşine oluşmuş binlerce yıllık kültürün çok zengin olduğunu belirten Ceylan, ''Bu zenginlik, sanatçı olarak belki de beslendiğim yegane şey. Kültür siyasetin ötesinde bir şey. Bunu korumak için hepimizin dikkatli olması lazım'' dedi.

















Uğur Derman





Uğur Derman da 55 yıl önce hat sanatına başladığında bu konuyla uğraşanların sayılı olduğunu ifade ederek, ''Bütün bunlar Cumhuriyet rejiminin batıya dönmesinden oldu. Dönsün. Geleneksel sanatlarımız da korunsun'' diye konuştu.





Derman, ödülü önceki büyük hattatlar adına aldığını ifade etti.





Ödül töreninin ardından Cumhurbaşkanı Gül ve ödül sahipleri birlikte fotoğraf çektirdi. Daha sonra davetlilere resepsiyon verildi.



















Sabancı Müzesi





Güler Sabancı, bu ödülle onurlandırıldıklarını, yüreklendirildiklerini ve takdir edildiklerini belirterek, jüri üyelerine teşekkür etti. Sabancı, ödülün kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini de ifade etti.





Ödülü Sakıp Sabancı'ya ithaf eden Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın 1970'li yıllarda Osmanlı hat koleksiyonu yapmaya başladığını anlattı. Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın koleksiyonculuğun ötesine geçtiğini ve sahip olduğu eserleri bir arada tutacak yol aradığını, aileye ait evi de müze yapılması için bağışladığını kaydetti.





Müzenin gelecek nesillere nice etkinlikle hizmet vermesini dilediklerini belirten Sabancı, ''Ülkemizin her şeyin en iyisine layık olduğunu bilerek çalışıyoruz'' dedi.







