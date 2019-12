-GÜL'DEN BAYDEMİR'E "YAPICI OLUN" TELKİNİ DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile görüşmesinde, Türkiye'nin her tarafında Kürt kökenli vatandaşların yaşadığını ifade ederek, ''Gizli ajanda ve gizli gündem çağrıştıracak sözlerden kaçınılması gerektiğini'' söylediği belirtildi. Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Baydemir'in yaptığı sunumun ardından Gül de görüşlerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, bölgenin gerçeklerinin olduğunu, bunların inkar edilemeyeceğini, ''Kürt sorununun'' da bunların arasında yer aldığını söyledi. Bununla birlikte Türkiye'nin başka sorunlarının da bulunduğunu dile getiren Gül'ün, sorunların çözümünün Türkiye'nin standartlarının her alanda en yukarıya çekilmesinden geçtiğini söylediği kaydedildi. Standartların her alanda yükselmesi halinde sorunların zaten çözüleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül'ün ''istikametin yapıcı olması'' gerektiğini dile getirdiği ifade edildi. Görüşmede, Gül'ün ''Gizli gündem ve gizli ajanda çağrıştıracak sözlerden kaçınılması gerektiğini'' vurguladığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kürt kökenli vatandaşların sadece Güneydoğu'da değil İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde ve Türkiye'nin pek çok yerinde yaşadıklarını anımsattığı, bu vatandaşlara da yansıyabilecek sözlerden, girişimlerden de uzak durulmasının önem taşıdığını dile getirdiği belirtildi. Abdullah Gül'ün geçmişte bazı hataların yaşandığını, insana ve vicdana ters gelebilecek şeylerden arınılması gerektiğini dile getirdiği, sorunların çözümünün demokrasiden, standartların yükseltilmesinden geçtiğini söylediği ifade edildi.