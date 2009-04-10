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Politika

Gül'den Bağdat'a sert mesaj

Bir Arap televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı, terör örgütü PKK konusunda, “Bu işi Bağdat çözemiyorsa biz çözeriz” dedi

10 Nisan 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir Arap televizyonuna yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK konusunda, “Bu işi Bağdat çözemiyorsa biz çözeriz” dedi.

Gül konuşmasında Irak hükümetine bir gönderme yaparak “Eğer terör örgütünün kullandığı bazı bölgeler sizin kontrolünüz altında değilse, bu işi bize bırakın biz hallederiz” şeklinde konuştu.

Gül, “Irak'ın toprak bütünlüğüne biz de önemle bakıyoruz” diyerek “Irak anayasası terör örgütlerinin Irak topraklarını kullanmaya izin vermiyor biz bu konuyu Irak ile yaptığımız temaslarda da dile getirdik ama bugüne kadar PKK gibi terör örgütleri Kuzey Irak'tan barınak alıyor ve bu sayede Türkiye'ye saldırıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gül, geçtiğimiz günlerde Bağdat'ı ziyaret ederek orada yoğun temaslarda bulunmuştu.

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