Gül'den Avşar'a yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, gerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'e, gerek Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'ne sanatçı Hülya Avşar tarafından gönderilen mülakat talebi bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün ve önceki gün bazı gazetelerimizde Sayın Hanımefendi'nin 3 Aralıkta Sayın Hülya Avşar'ın televizyon programına konuk olacağı şeklinde haberler yer almıştır.

Söz konusu programla ilgili olarak gerek Sayın Hanımefendi'ye, gerek Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'ne Sayın Hülya Avşar tarafından gönderilen bir mülakat talebi bilgisi ulaşmamıştır.

Esasen kendileri bugüne kadar yazılı ve görsel basın kuruluşlarından gelen hiçbir mülakat talebine olumlu yanıt vermemiştir. Sayın Hanımefendi şimdilik aynı yaklaşımını sürdürmektedir."

