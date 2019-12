-GÜL'DEN ANNELER GÜNÜ MESAJI ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Hayata dair her şeyin ilk öğreteni, çocuklarının ilk yol göstericisi olan annelerimize, en iyi imkanları sunmak, kendilerini her bakımdan geliştirmeleri için gerekli ortamları hazırlamak, sosyal yaşamda daha etkin rol üstlenmelerini sağlamak, yetiştirecekleri nesillerin mutluluğu için temel şarttır'' ifadesini kullandı. Gül, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. ''Bizleri dünyaya getiren, hayata hazırlayan, sevgisi, desteği ve sıcaklığıyla vazgeçilmez olan annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum'' diyen Gül'ün mesajı şöyle: ''Annelerimiz, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı, hayatla aramızdaki en güçlü bağdır. Çocukları söz konusu olduğunda hiç bir zorluktan yılmayan, onların mutluluğu, sağlığı ve en iyi şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mücadele eden annelerimiz, ailenin temel direği, güçlü yarınların kurucularıdır. Hayata dair her şeyin ilk öğreteni, çocuklarının ilk yol göstericisi olan annelerimize, en iyi imkanları sunmak, kendilerini her bakımdan geliştirmeleri için gerekli ortamları hazırlamak, sosyal yaşamda daha etkin rol üstlenmelerini sağlamak, yetiştirecekleri nesillerin mutluluğu için temel şarttır. Sevgilerin en büyüğü, en vazgeçilmezi olan anne sevgisinin ve fedakarlığının yegane karşılığı ise gerçek sevgidir. Annelerimizin her zaman yanında olmak, yüzlerini güldürmek, gurur duyacakları evlatlar olmak, hiç şüphe yoktur ki onlara verilebilecek en kıymetli armağandır. Anneler Günü vesilesiyle, nice emeklerle yetiştirdikleri evlatlarını vatan uğruna şehit veren tüm şehit annelerine bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyor, acılarını yürekten paylaşıyorum. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerine her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, baş tacımız annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.''