Gül'den altı vakıf üniversitesine onay

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, altı yeni vakıf üniversitesi kurulmasını öngören ''Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 5981 sayılı ''Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı kanuna göre, İstanbul'da ''Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'', ''İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'', ''Süleyman Şah Üniversitesi'', ''İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'' ve ''Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi'' ile Samsun'da ''Canik Başarı Üniversitesi'' adlarıyla altı yeni vakıf üniversitesi kurulacak. (aa)