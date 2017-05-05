Gül'den adaylık iddialarına yanıt: Bir siyasetçinin parti içi hesapları

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP'li Deniz Baykal'ın, "Gül yüzde 49'un adayı olabilir, aday olursa değerlendirilmesi lazım" açıklamasına tepki gösterdi.

Gül, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ın açıklamayla ilgili, "Bir siyasetçinin kendi parti içi hesapları çerçevesinden yaptığı çeşitli taktikler" yorumunu yaptı.

Gül, "Açıkçası ben hiç ciddiye almadım benimle ilgili söylenenleri. Önceden de biliyorum 367 meselelerinin nasıl ortaya çıktığını. Ama üzülerek görüyorum ki bazıları çok ciddiye almışlar" diye konuştu.

Cuma namazı çıkışı açıklama yapan Gül, "Bazı arkadaşlar saygı çerçevesini de aşarak benim ne yapmam gerektiğini söylemeye kalktılar. Bazı çevreler başta ben olmak üzere Ak Parti'nin gerçek öncüleri kurucuları emeği geçmiş arkadaşlar hakkında ağza gelmeyecek laflar ahlak dışı davranışlar edep dışı, bunların nasıl organize olduğunu herkes biliyor. Bunları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.

"7 sene tarafsız cumhurbaşkanlığı yaptığını" belirten Gül, günlük siyasete girmeyeceğini söylediğini belirtti.

Abdullah Gül şunları ekledi: "Günlük siyasete girmeyeceğimi söyledim. Yeri, geldiğinde tecrübemi paylaşma sorumluluğum var. Baktığımızda ülke zaten kutuplaşmanın ve seçimlerin yorgunluğu içinde. Türkiye'nin önüne bakması gerekir. Ulusal çıkarları tehdit eden gelişmeler var. Herkesin bunları çözmek için çalışması gerekir. Hükümete yardımcı olmak gerekir. Bu fikirlerimi bu şekilde paylaşırım polemiklere sokmak isteyenleri de ciddiye almam".