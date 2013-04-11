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Yaşam

Gülçin Çaylıgil son yolculuğuna uğurlandı

88 yaşında yaşamını yitiren Gülçin Çaylıgil, meslek arkadaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

11 Nisan 2013 23:52

Bodrum’daki evinde, dün sabah geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama veda eden avukat Gülçin Çaylıgil’in cenazesi bugün yaşamını sürdürdüğü Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Merkez Camiinde kılınan ikindi namazından sonra Gümbet Karaburgaz Mezarlığında toprağa verildi.
 

Cenaze törenine İstanbul Baro başkanı Ümit Kocasakal, İzmir Baro Başkanı Sema Pekdaş, Muğla Baro Başkanı Mustafa Gürkan ile Çaylıgil'in yakınları ve çok sayıda avukat katıldı.


Gülçin Çaylıgil meslek hayatına 1952 yılında başladı. İstanbul Barosu üyesi olan Çaylıgil, Türkiye Barolar Birliği Delegeliği ve Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde açılan Deniz Subayları Davası, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının İstanbul’daki davaları, Aydınlık Davası, Madanoğlu Davası, TKP Davası, TİKP Davası, DİSK Davası, Aydınlar Dilekçesi Davası, THKP-C Davası, Devrimci Sol Davası gibi davaların savunmanlığını yaptı.
Ayrıca Harun Karadeniz, Adnan Benk, Orhan Apaydın, Doğan Avcıoğlu, Çetin Altan, Vedat Günyol, Server Tanilli, Yalçın Küçük, Talat Turhan ve Uğur Mumcu gibi birçok aydın ve sanatçının da avukatlığına da üstlenmişti.

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