Gül:Bu konuları konuşmaktan ciddi bir bıkkınlık geldi!

T24 - Cumhurbaşkanı'na Türkmenistan yolunda 'Köşk'le Hükümet arasında ilkokulda türban konusunda çatlak var mı?' diye soruldu o da 'bu konuları konuşmaktan ciddi bir bıkkınlık geldi' dedi.
Hayrünnisa Gül’ün ilkokulda başörtüsüne karşı çıkan açıklaması ve ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den destek gelince, Erdoğan'ın olaya ilişkin farklı yorumu bir fikir ayrılığı mı yaşanıyor düşüncesini ortaya çıkardı. Ntvmsnbc'de yayımlanan haber şöyle:
Bugün, Türkmenistan yolculuğu öncesi "Başbakan’la özgürlük anlayışımızda farklılık" yok diyen Gül’ün ardından, CHP lideri Kılıçdaroğlu’dan gelen, "Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı, kafa yine aynı kafa" açıklaması.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte Türkmenistan’a giden Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili açıklamalarını anlattı.
Can Dündar, "Gül Türkmenistan’a giderken yüzünde pek sık rastlanmayan ifade vardı ve bu Köşk’le Hükümet arasında ilkokulda türban konusunda görüş ayrılığı olduğu şeklinde yorumlandı” derken, Çelik de bu soruyu Gül’e yönelttiğini belirterek şunları aktardı:
Kendisi, ‘zirvede çatlak’ ifadesini kulanmadı. Havalimanındaki gibi, Erdoğan ile aralarında insan hakları ve bireysel özgürlüklerin tanımı konusunda bir fark olmadığını söyledi.
Daha da ileriye giderek; bu konuda üst üste gelen sorulardan çok rahatsız olduğu belliydi ve belki bu nedenden yüzü asıktı, 'bıktık' dedi ve "Bu konuları konuşmaktan cidi bir bıkkınlık geldi artık" ifadesini kullandı.
"Türkiye’nin bu kadar temel ve önemli sorunları varken, bu sorun üzerinden Köşk’le Hükümet arasından çatlak var havası yaratma gayreti doğru değil" dedi ve "Kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyorum" şeklinde konuştu; bu ifadesinin altını çizdi.
Başbakan’ın özgürlük anlayışıyla ilgili hiçbir şüphesi olmadığını sözlerine eklerken, 'Bu özgürlük anlayışı ne?’ sorusuna da, "Bireyin öne çıktığı, herkesin tercihine saygı duyulduğu bir model" cevabını verdi. BARDAKOĞLU'NUN İSTİFASI?
Ali Bardakoğlu hakkında övgü dolu sözler söyleyen Gül, istifa kararının kesinlikle son açıklamalarla ilgisi olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Bardakoğlu’nun zaten bir süredir ayrılmak ve akademik çalışmalara dönmek yönünde eğilimi olduğunu dile getirdi.
Övgü dolu sözlerle, bir anlamda Diyanet İşleri Başkanı’nın tanımını yapan ve Bardakoğlu portresi çizerek, ‘sadece dini bilen ve konusuna hakim biri değil, kişisel ahlakıyla, karizmasıyla o görevi dolduran bir kişi olmalı’ dedi. Gül, yeni başkanın da görevini layıkıyla yapacağına da inandığını berlirtti.