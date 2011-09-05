Gülben'den Kate taktiği





T24- Kıbrıs’ta konser veren Gülben Ergen, kesim ve renk hileleriyle belini ince gösteren bir elbiseyle sahneye çıktı. Kate Winslet da Venedik Film Festivali’ne benzer modelde bir elbiseyle boy göstermişti.







Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Kate Winslet, 68. Venedik Film Festivali’nde giysi seçimiyle adından söz ettirdi. 36 yaşındaki oyuncu, festivale Stella McCartney’nin imzasını taşıyan, kesim ve renk hileleriyle beli ince gösteren bir elbiseyle katıldı.





Geçtiğimiz cumartesi gecesi Kıbrıs’taki Merkür Otel’de sahneye çıkan Gülben Ergen de fazla kilolarını saklamak için aynı taktiğe başvurdu. Aralarında işadamı Halis Toprak’ın da bulunduğu 2 bin kişiye konser veren Ergen, gecede belini ince gösteren, kenarları siyah şeritli mini bir elbise giydi.