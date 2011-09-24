Gülben'den Facebook konseri





T24- İlk dijital interaktif konser olan proje, 300 bin kişi tarafından canlı izlendi. Facebook konseri 800 bin ‘tık alkış’ aldı.







Vatan'ın haberine göre, Gülben Ergen’in facebook’a özel canlı konseri önceki gece gerçekleşti. Türkiye’nin ilk dijital interaktif konseri olma özelliğini taşıyan proje, 300 bin kişi tarafından canlı izlendi, 26 bin yorum ve 800 bine yakın sanal alkış aldı. OMO, “Çocuklar Hayata Çıksın” kampanyası kapsamında, yapılan konser firmanın Facebook sayfasından canlı yayınlandı. Konser, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Belçika’dan da izlendi.

Konser boyunca bilgisayarın diğer ucundaki hayranlarının gönderdiği mesajlara cevap veren Ergen, 1 saat 12 dakika süren performansı boyunca sayfaya 9 bin 500 yeni fan kazandırdı. İki farklı kıyafet giyen ünlü şarkıcının arkasındaki led ekranda, “Çocuklar Gülsün Diye” kampanyası için facebook’a yüklenen fotoğraflar gösterildi.



