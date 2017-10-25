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Gülben Ergen’in cep telefonuna ölüm mesajları atan iki kişi gözaltına alındı

  İSTANBUL,(DHA) SANATÇI  Gülben Ergen’in cep telefonuna ölüm mesajları attıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı

25 Ekim 2017 14:03

 

İSTANBUL,(DHA) SANATÇI  Gülben Ergen’in cep telefonuna ölüm mesajları attıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Emre K.\'nın  Erhan Çelik’in asistanının ağabeyi, Harun G.’nin ise şoförü olduğu ortaya çıktı. Savcılık konuyla ilgili başlattığı soruşturmayı derinleştirdi.

Magazin dünyası son 1 aydır Gülben Ergen ve bir sene önce ayrıldığı eşi Erhan Çelik ile arasında yaşananları konuşuyor. Gülben Ergen evinin korumalı otoparkında aracının bıçakla çizilmesi üzerine Erhan Çelik hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ergen ile eski eşi  Çelik  mahkemeden birbirlerine yönelik uzaklaştırma kararı aldırmışlardı.

\"SONUN DENİZ SEKİ GİBİ OLACAK\"

Gülben Ergen, yaşanan süreçte özel telefonuna iki ayrı telefondan ölüm tehditleri, hakaretler içeren mesajlar geldiği ve mesajlarda “Sonun Deniz Seki gibi olacak. Onun girdiği yere gireceksin” gibi ifadeler olduğu iddiasıyla savcılığa başvurdu.

İKİSİ DE TANIDIK ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu mesajlar üzerine harekete geçti.  Ataşehir Asayiş Büro ekipleri,  mesajları atan kişilere yönelik bir operasyon başlattı. Mesajları atan M.Emre K. ve Harun G. kısa sürede gözaltına alındılar. Yapılan incelemede M.Emre K \'nın Erhan Çelik’in asistanı olan  Seda K.\'nın ağabeyi olduğu , Harun G.\'nin ise Erhan Çelik’in şoförlüğünü yapan kişi olduğu ortaya çıktı.

ASİSTANI SUÇU KABUL ETTİ

Şüphelilerden M. Emre K.,  ifadesinde mesajları kendisinin atmadığını telefonu ablası Seda’ya verdiğini itiraf etti. Bunun üzerine asistan Seda K.’nin  ifadesine başvuruldu. M.Emre K.  mesajları kendisinin attığını kabul ederek suçu üzerine aldı. 

SABIKALI ÇIKTILAR

Yapılan incelemede M.Emre K.’nın uyuşturucu bulundurmaktan, Harun G\'nin  ise adam yaralama ve tehditten hakkında polis kaydının bulunduğu belirlendi. İki isim ifadelerinin ardından serbest bırakılırken savcılık soruşturmayı derinleştirme kararı aldı.

(FOTOĞRAF)

 

 

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