Gülben Ergen'i boşanmaktan Yılmaz Erdoğan vazgeçirdi

T24 - Altı yıllık eşi Mustafa Erdoğan’dan boşanmaya hazırlandığı iddia edilen Gülben Ergen, kayınbiraderi Yılmaz Erdoğan’la yaptığı duygusal konuşmadan sonra kararını şimdilik askıya aldı.

Gülben Ergen’in, 2004 yılında evlendiği Mustafa Erdoğan’dan boşanma kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre üç çocuğunun babası Mustafa Erdoğan ile ilişkisinde bir süredir problemler yaşayan ünlü şarkıcı, sonunda evliliğini bitirme kararı aldı. Yine iddiaya göre boşanma davası açması için de ünlü avukat Kezban Hatemi’ye vekalet verdi.



İddialar asılsız

Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu haber üzerine Gülben Ergen sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bir açıklama yaptı ve sayfasına “Gülben Ergen, Kezban Hatemi’ye boşanmak için vekalet verdi haberi tamamen asılsızdır” diye yazdı. Ergen, gazetecilerin “Başka bir avukata vekalet verdiniz mi” sorusuna da “Boşanmıyoruz, başka bir avukata da vekalet vermiş değiliz” yanıtını verdi.



Yılmaz Erdoğan ağlattı

Sanatçının reddettiği boşanma iddiasıyla ilgili, yakın çevresinden alınan bilgiler her şeyin o kadar da net olmadığı yönünde. Gülben Ergen ayrılmakta kararlıydı ve boşanma dilekçesi de hazırlanmıştı. Ancak devreye Mustafa Erdoğan’ın kardeşi Yılmaz Erdoğan girdi, önceki gün yengesiyle buluştu ve duygusal bir konuşmayla kararından vazgeçirdi. Gülben Ergen, kayınbiraderiyle yaptığı konuşmayı Twitter’daki takipçileriyle de paylaştı: “Yılmaz’la (kaynım) uzun bir sohbet ettik. Dedi ki ‘kadın aşık olacağı adamı doğurur’. Ben bir etkilen, bir fenalaş, bir dövün, bir debelen!”



İŞTE İDDİALAR

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Altı ay önceevi ayırdılar

1- Gülben Ergen-Mustafa Erdoğan çifti, yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle altı ay önce evlerini ayırdı. Ergen, Bahçeköy’deki dört katlı orman evinde çocuklarıyla kalırken, Erdoğan başka bir eve yerleşti.



2- Çift,uzun zamandır hiçbir davette birlikte görünmüyorlar.



3- Mustafa Erdoğan’ın, çeşitli dönemlerde genel sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi ekibinden, genç bir dansçı kızla aşk yaşadığı öne sürülmüş, Erdoğan bu iddiayı yalanlamıştı.



4- Gülben Ergen, yılbaşını sahnede geçirdi. Ertesi gün evine döndü. Ama yanında eşi Erdoğan yoktu. Bu durum da çift arasındaki ipleri iyice gerdi. Komşularının söylediğine göre Ergen, o gece çok ağladı.



2008 krizi atlatılmıştı



Gülben Ergen-Mustafa Erdoğan çifti, 2008’de de boşanmanın eşiğine gelmişti. Gazetelerde çıkan haberlerde Ergen’in avukatının ‘şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle boşanma dilekçesini Kadıköy 2. Aile Mahkemesi’ne verdiği yazılmıştı. Çift, o dönemde boşanmayacaklarını söylemişti.



Aşığım sana



Gülben Ergen, Twitter’daki sayfasına önce Yılmaz Erdoğan’la konuştuklarını yazdı, ardından 4 yaşındaki oğlu Atlas’la çekilen bir fotoğrafını yükledi ve altına da şu notu düştü: “Aşığım sanaaaaa doyamıyorum.”