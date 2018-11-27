Gülben Ergen'den Acun Ilıcalı'ya: Hayırlısı olsun

Şarkıcı Gülben Ergen, Şeyma Subaşı’dan boşanan yapımcı Acun Ilıcalı’ya “Hayırlısı olsun” dedi.

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 1 yıl 2 ay süren evliliklerini dün Silivri Adliyesi'nde noktaladı. Ilıcalı boşandıktan sonra yaptığı açıklamada, "İkimiz de üzgünüz, yürümedi. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın Subaşı'na aylık olarak 125 bin lira nafaka ödeyeceği öğrenildi.

Boşanmanın ardından Gülben Ergen, sosyal medya hesabında Acun Ilıcalı’nın fotoğrafını paylaştı ve şu mesajı yazdı:

“Acun iyilikleri, vefası, bizdenliği, mütevaziliği, zekası, çalışkanlığı ve sonsuz başarıları ile #Acun dur. #hayırlısıolsun#geçmişolsun"