Gülben Ergen üvey anne şiddetine uğrayan çocukları ziyaret etti: Saklıyor falakaya uzattığı minicik ayaklarını...

Kayseri’de üvey annelerinin şiddetine maruz kalan 5 ve 7 yaşındaki çocukları ziyaret eden şarkıcı Gülben Ergen, “Kayseri'de, bu dünya güzeli çocukların yaşadıkları; bir flimde izlesek 'Böyle de senaryo mu olurmuş, senarist nasıl bir ruh hali içinde yazmış' diye inanmakta zorlanacağımız zor ve ağır bir hikaye... İki yaşında öz annenin gidişi ile başlayan, şimdi babasının kucağından bir dakika bile inmeyen, bir akıl küpü yorgun bilge” dedi.

Babasının eski eşinden şiddet gören 5 yaşındaki küçük çocuğun ayaklarını sakladığını ve yaşadıklarının travmasını hala atlatamadığını belirten Ergen, "Ayaklarını bana öptürmekte direten, çorabını hiç çıkartmayan, sabah gözünü açıp önce çorabını giyen bu evlat... Saklıyor falakaya uzattığı mis gibi minicik ayaklarını... " ifadelerini kullandı.