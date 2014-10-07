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Gülben Ergen üvey anne şiddetine uğrayan çocukları ziyaret etti: Saklıyor falakaya uzattığı minicik ayaklarını...

“Kayseri'de inanmakta zorlanacağımız zor ve ağır bir hikaye..."

27 Aralık 2015 19:51

Kayseri’de üvey annelerinin şiddetine maruz kalan 5 ve 7 yaşındaki çocukları ziyaret eden şarkıcı Gülben Ergen, “Kayseri'de, bu dünya güzeli çocukların yaşadıkları; bir flimde izlesek 'Böyle de senaryo mu olurmuş, senarist nasıl bir ruh hali içinde yazmış' diye inanmakta zorlanacağımız zor ve ağır bir hikaye... İki yaşında öz annenin gidişi ile başlayan, şimdi babasının kucağından bir dakika bile inmeyen, bir akıl küpü yorgun bilge” dedi.

Babasının eski eşinden şiddet gören 5 yaşındaki küçük çocuğun ayaklarını sakladığını ve yaşadıklarının travmasını hala atlatamadığını belirten Ergen, "Ayaklarını bana öptürmekte direten, çorabını hiç çıkartmayan, sabah gözünü açıp önce çorabını giyen bu evlat... Saklıyor falakaya uzattığı mis gibi minicik ayaklarını... " ifadelerini kullandı.

 

 

Bizim , adını " Sihirli öpücük" koyduğumuz bir sırrımız var... Evlat, benim burnumu öperken, ben onun çenesini öpüyorum, sonra hemen tam tersi, ben evladın çenesini öperken, o benim burnumu öpüyor... İşte sihirli öpücük böyle birşey... İçine gömdüklerini dışarı çıkartabilmesi için, gördüğü şiddetin bedelini ve yükünü bir ömür boyu taşımaması için uzun soluklu bir yol bu... Hani güzel çocuk derler ya, tablo gibi güzel ama, dökme bir biblo kadar güzel burnu, çekik gözleri, aydınlık, nurlu yüzü... o kadar ama o kadar kıyılmaz ve kutsal bir güzelliği var ki... Babaannesinin, babasının, herşeyi en net ve ezbere bilen ablasının - sekiz yaşında- kıymetlisi... İdrar kesesi patlayıp hastaneye zor yetişecek kadar ağır darbeler aldığı günden sonra iki ay hastaneden çıkamamış. Beş ayrı, evet beş ayrı ameliyat geçirmiş... Ayaklarını bana öptürmekte direten, çorabını hiç çıkartmayan, sabah gözünü açıp önce çorabını giyen bu evlat... Saklıyor falakaya uzattığı mis gibi minicik ayaklarını... Kayseri de , bu dünya güzeli çocukların yaşadıkları; bir filimde izlesek " Böyle de senaryo mu olurmuş, senarist nasıl bir ruh hali içinde yazmış" diye inanmakta zorlanacağımız zor ve ağır bir hikaye... İki yaşında öz annenin gidişi ile başlayan, şimdi babasının kucağından bir dakika bile inmeyen, bir akıl küpü yorgun bilge... Şeytanın insan kılığında canavara dönüşmüş hali o kadının aldığı ya da alacağı cezaya değil bu hüzünlü, minik ailenin yaralarının nasıl sarılacağına gömülmek ve evladın yüzünü "önemle" sakınmak gerekiyor... Eğitimi için, yaşıtlarıyla parka çıkabilmesi için, sosyalleşebilmesi için... #Kayseri

Gülben Ergen Çelik (@gulben123) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

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