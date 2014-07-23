Gülben Ergen ile Erhan Çelik ilk kez görüntülendi

Üç oğlunun babası Mustafa Erdoğan ile 7 yıllık evliliğini 2012’de noktalayan ve o günden sonra kimseyle adı anılmayan 42 yaşındaki şarkıcı Gülben Ergen bir süredir birlikte olduğu 38 yaşındaki televizyoncu Erhan Çelik’le ilk kez görüntülendi.

Umut Ünver’in Vatan'da yer alan haberine göre, Ağustosta nikah masasına oturacakları konuşulan çift, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta kahvaltı yaptı. Mekandan ayrı ayrı çıkan sevgililer, aynı otomobile bindi. Sorulara gülümsemekle yetinen Ergen, "Hadi yine iyisiniz. İlk siz görüntülediniz" dedi.