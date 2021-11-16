Gülben Ergen'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Nihat Doğan: Bir kadının evli bir erkekle birlikte olmasını sapkınlık olarak değerlendiriyorum

Bir televizyon programında Gülben Ergen'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Nihat Doğan, mahkemede Ergen’e doğrudan sapık veya hasta demediğini belirterek, "Hayat görüşüme göre bir kadının evli bir erkekle birlikte olmasını sapkınlık ve hastalık olarak değerlendiriyorum" dedi.

Şarkıcı Gülben Ergen’in 2017 yılında bir televizyon yayınında kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Yeşim Salkım ve Nihat Doğan hakkında yaptığı şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından programın sunucusu Nihat Doğan hakkında ‘zincirleme şeklinde alenen hakaret’ suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası, Yeşim Salkım için de ‘alenen hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, sunucu Nihat Doğan ve programa konuk olan Yeşil Salkım’ın habercilik faaliyeti ile ilgisiz bir şekilde Gülben Ergen’in kişilik haklarına saldırdıkları, Salkım’ın da Ergen’e yönelik tehdit içerikli söylemde bulunduğu ileri sürüldü.

"Gülben Ergen’e doğrudan sapık veya hasta demedim"

Sözcü'nin haberine göre, programda Gülben Ergen’in gazeteci eşi Erhan Çelik’ten boşandığı dönemde bir gazete haberinde evli Tolga Duğles ile ilişkisi olduğu iddialarını Nihat Doğan ve Yeşim Salkım yorumlamıştı.

Savcılık, Ergen hakkında yapılan eleştirilerin yasal sınırları aştığını belirtti. Programda Nihat Doğan, Penguen oyuncağına” Gülveren” diye seslenmesi de iddianamede yer aldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Nihat Doğan hakim karşısına çıktı. Davada Gülben Ergen’i avukatı Emek Emre temsil etti.

Şarkıcı ve TV yorumcusu olduğunu belirten Nihat Doğan savunmasında, “Yaptığım iş gereği magazin yorumluyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Gülben Ergen’e doğrudan sapık veya hasta demedim. Evli bir kadının eşini kendisinden soğutmasına, eşini ve çocuklarını mağdur etmesinin kadına karşı şiddet kapsamında kaldığını düşünüyorum” dedi.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Bir kadının evli bir erkekle birlikte olmasını sapkınlık ve hastalık olarak değerlendirdiğini belirten Nihat Doğan, “Programda söylediğim şey budur, doğrudan kimseye söylemedim. Evli erkekle ilişki yaşanmasına karşı bakış açımı yansıtıyorum tamamen ifade özgürlüğü kapsamındadır. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

"Oyuncağa verdiği isim Gülveren"

Doğan’ın savunmasına karşılık Gülben Ergen’in avukatı Emek Emre, “Savunmayı kabul etmiyoruz. Müvekkilime hitaben kocaları çalıyor şeklinde söylemlerde bulunmuştur. Ayrıca yanındaki oyuncağa verdiği isim Gülveren’dir. Müvekkilimin ismindeki Gül kelimesi bağlanarak alıntı yapılmıştır. Ve söylediği tüm sözler rencide edicidir. Savunma cezadan kurtulmaya yöneliktir” diyerek Doğan’ın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, hakim değişikliği nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.