Gülben Ergen, balayı yerine hacca gitti

Geçtiğimiz hafta İzmir’in Şirince ilçesinde sürpriz bir nikahla evlenen Gülben Ergen ve Erhan Çelik birlikte hacca gitti. Düğünden önce birlikte umreye giden çift önceki gün havaalanında görüntülendi. Ergen, gazetecilerin sorularına, “Kutsal topraklara gidiyoruz. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin" diye cevap verdi.

'Yargılanmaya, suçlanmaya, yanmaya devam'

Gülben Ergen Mekke'ye gittikten sonra Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Ünlü sanatçı fotoğrafın altına, "O teyze ile yolumuz bir. Tanışmayız, birbirimizin dilini bilmeyiz ama bir çerçevede birleşmişiz. Bayramı idrak ederek farklı yaşıyorum. Yargılandıkça ve kırıldıkça varmışım bu yollara meğer. Yargılanmaya, suçlanmaya, yanmaya devam. Mutlu Bayramlar" notunu düştü.