-GÜL: ATATÜRK'ÜN İDEALİ ÜNİVERSİTELER VASITASIYLA OLACAK İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Büyük Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi taşıma idealinin üniversiteler vasıtasıyla olacağını belirterek, bütün üniversitelerin bunun bilinciyle çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerine inandığını kaydetti. Marmara Üniversitesinin 2010-2011 akademik yılı açılış töreni, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla üniversitenin rektörlük binasında başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Gül'ün rektör Prof. Dr. M. Zafer Gül'e gönderdiği mesaj okundu. Üniversitelerin bilimsel çalışmaları, ürettikleri teknoloji ve yeni buluşlarla ülke sorunlarının çözümüne, ekonomik kalkınmanın hız kazanmasına ve buna paralel olarak refahın artmasına imkan sağlayan eğitim ve bilim yuvaları olduğunu kaydeden Gül, günümüzde gençlere dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandırılması, onların ülke ve dünya sorunlarına duyarlı yenilikçi, rekabetçi ve girişimci bireyler olarak yetişmelerinin gelecek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu nedenle üniversitelerin önemini, dünyada yaşanan gelişmeler ve değişimler doğrultusunda gençlere uluslararası vizyon kazandırılmasına yönelik günümüz dünyasında bir kat daha artırdığını belirten Gül, diğer taraftan üniversitelerin daha çok proje üretmeleri, Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşarak yeni buluşlarla ülkenin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunması gerektiğini anlattı. Gül, üniversitelerin toplumla bütünleşerek hizmetlerini devam ettirmeleri ve uzun vadeli projeksiyonlarla yolu aydınlatmalarının yarınların güçlü Türkiye'sinin inşasına en büyük katkıyı yapacağını belirtti.