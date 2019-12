-Gül, Youtube World View'in konuğu ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Youtube World View'' kanalının konuğu olarak dünyanın her yerinden internet kullanıcıların sorularını yanıtlayacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, ülkelerin önemli ve güçlü isimlerinin farklı topluluklarla buluşmasını sağlayan YouTube World View kanalının konuğu olacak. Dünyanın her yerinden internet kullanıcıları, Türkiye ile ilgili ekonomiden, politikaya kadar merak ettikleri her konuda soruyu, video ya da metin formatında bugün itibari ile YouTube'a yükleyebilecek. Soru paneli, 28 Kasım'a kadar açık kalacak ve buradan internet kullanıcıları tarafından en çok oy alan sorulardan bir seçki, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yanıtlanacak. Gül'ün röportajı, 1 Aralıkta tarihinde YouTube'dan izlenebilecek. YouTube World View kanalının ilk konuğu ABD Başkanı Barack Obama oldu. Obama'nın ardından İngiltere Başbakanı David Cameron, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gibi liderlerin yanı sıra U2 grubunun solisti Bono, ünlü ekonomist ve yazar Arianna Huffington gibi önemli isimler de kanalda izleyici sorularını yanıtladı. Youtube World View kanalına, ''http://www.youtube.com/user/worldview'' adresinden ulaşılabilecek.