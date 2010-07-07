GÜL, YÖK'TEN İZAHAT İSTEDİ ANKARA (A.A)

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,rektör atamalarına ilişkin YÖK'ten izahat istediğini bilidirdi.





Nijerya'ya hareketinden önce Esensoğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, rektör atamalarıyla ilgili olarak yöneltilen, ''YÖK tarafından yapılan atamalarda özellikle az oy alan adaylar tercih edildiğinde gözler size çevriliyor son olarak da Giresun'dan rektör adayı için böyle bir tercih oldu. YÖK'ün iki oy alan bir adayı ataması gündeminize gelecek, görüşünüz nedir?'' sorusu üzerine de şunları kaydetti:



''İkinci konuyla ilgili benim önüme herhangi bir şey gelmedi. Biliyorsunuz bir kaç gün önce Kazakistan'daydım. Bana herhangi bir dosya gelmedi bununla ilgili. Ama gazetelere yazılanları ben de gördüm okudum. Dolayısıyla dikkatimi çekti gerçekten. Onun için YÖK'ten izahat istedim dönünce, yani nasıl kriter uygulanıyor, nasıl değerlendiriliyor, nasıl yapıyorlar, neye önem veriyorlar? Benim de dikkatimi çektiği için bu konuyla ilgili izahat istedim. Bu vesileyle şunu da söylemek isterim, daha önce de söyledim bunu ben. Üniversitelerdeki bu sistem, rektör seçim ve atamalarıyla ilgili bu sistem doğru değil. Hatırlarsınız, bütün bu sistem, 12 Eylül 1980 müdahalesinden sonra bir tepki olarak düzenlenen bir sistemdir. Bugünkü Türkiye çok farklı bir Türkiye; o günkü Türkiye değil. Dolayısıyla bunun gözden geçirilmesi, bununla ilgili doğru, en gelişmiş ülkelerde en gelişmiş üniversiteleri nasıl düzenleniyor? Bu işler nasıl oluyor? Buna uygun bir şekilde Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapan bir ülkede olması gereken şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu konudaki görüşlerimi ve rahatsızlığımı daha önce de ifade etmiştim.''





-LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ-





''İktidarla ana muhalefet arasında görüşme polemiği var. Sizin liderlere görüşme konusunda bir çağrınız olacak mı? Çankaya Köşkü'nde bir zirve toplamayı düşünüyor musunuz?'' sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Biliyorsunuz ben bütün parti başkanlarıyla görüştüm tek tek bu konularla ilgili. Ayrıca da üçlü çağrıda da bulundum ki böyle bir konudan usul meselelerine hiç girmeden büyük bir özgüven içerisinde bir araya gelmeleri ve konuşmaları gerekir diye. Bu ikili olur, toplu olur, nasıl olabiliyorsa...'' dedi.







YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Marmara Üniversitesi'ndeki seçimde en fazla oy alan Prof. Dr. Necla Pur'un Cumhurbaşkanı'na gönderilen listede ilk sırada yer almaması ve Giresun Üniversitesinde yapılan seçimlerde en fazla oy alan iki rektör adayının Cumhurbaşkanına gönderilen listeye konulmaması nedeniyle gösterilen tepkilerle ilişkin, ''Biz oylama yapıyoruz burada, bilerek değiştirmiyoruz. Herkes hür iradesiyle oy veriyor'' dedi.





Özcan, üniversitelerdeki seçimlerde en fazla oy alan 6 adayın isminin YÖK'e bildirildiğini anımsattı. YÖK Genel Kurulu toplantısında da her bir üniversite için bu adaylar arasından Cumhurbaşkanı'na sunulacak 3 isim belirlendiğini anlatan Özcan, bu isimler belirlenirken YÖK üyeleri arasında oylama yapıldığını kaydetti. Özcan, ''Biz oylama yapıyoruz burada, bilerek değiştirmiyoruz. Herkes hür iradesiyle oy veriyor'' diye konuştu.





'SEÇİMİN KARAKTERİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ'





Öte yandan, YÖK Başkanı Özcan, rektörlük seçimi ile ilgili yeni düzenlemeye gidilebileceğini bildirdi. Bu konuda biri anayasa diğeri de kanun değişikliği olmak üzere iki seçenek bulunduğunu belirten Özcan, anayasa değişikliği gerektiren sürecin biraz zor olduğunu söyledi. Özcan, ''Diğeri de anayasa değişikliği gerektirmeyen bir süreç. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun içinde bazı hususları kolaylaştırıcı, daha doğrusu sistemi düzeltecek önlemler alabiliriz. Herhalde ikincisi daha uygun'' diye konuştu. Nasıl bir yöntem olacağı konusunun henüz netlik kazanmadığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:



''Seçim olabilir ama seçimin karakterini değiştirebiliriz. 6 aday belirlemek yerine başka bir seçim sistemi getirip iki adayın en sona kalması ve onlardan birinin oylanması gibi... Ayrıca bir de seçici kurul belirleyebilir. Bu seçici kurul vakıf üniversitelerindeki mütevelli heyet benzeri bir kurul olur ve bu kurul seçer.'' Özcan, seçici kurulda sivil toplum kuruluşları ile yerel kuruluşlar ve kamu kurumlarının temsilcilerinin de yer alabileceğini belirterek, ''Kimlerden olabileceğini söyleyelim onlar da seçimlerini kendi yapsın'' diye konuştu.

