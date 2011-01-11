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Gül, Yemen türküsüne hüngür hüngür ağladı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve bakanlar, Yemen'de Türk şehitliğinin açılışına katıldı.

11 Ocak 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve bakanlar, Yemen'de Türk şehitliğinin açılışına katıldı. Törende söylenen Yemen türküsü, heyettekileri duygulandırdı... Cumhurbaşkanı Gül ve Bakanlar şarkı söylenirken hüngür hüngür ağladı.

Gül hüngür hüngür ağladı

Yemen'de resmi temaslarını  sürdürmekte olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindeki heyet, Ankara'nın  Tuluntaş köyü civarında düşen helikopter haberiyle sarsıldı. Gül, kazada şehit  olan subaylara rahmet dileyerek duyduğu üzüntüyü dilye getirdi ve “Bütün  milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Tören, açılışa katılanların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal  Marşı'nın çalınmasıyla başladı. Şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim okunan  törende 2 Yemenli genç kız da Yemen Türküsü'nü söyledi.

Türkünün okunması sırasında Cumhurbaşkanı Gül ile Devlet Bakanı ve  Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dışişleri  Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın duygulanarak gözyaşı  döktükleri görüldü. Daha sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, sözlerine,  “Aslında söylenecek her şeyi burada iki Yemenli genç kız söyledi. Bütün  Türklerin, Anadolu'da herkesin bam teline basan Yemen Türküsünü...” dedi.

Türkü sırasında çok duygulandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, “Ben  aslında hislerine sahip çıkan bir insanım. Ama hatırladığım kadarıyla bir kez de  2005 yılında bu türküyü bu topraklarda dinleyince hislerime hakim olamamıştım,  bir de bugün...” diye konuştu.


"En iyi görevi yerine getirmenin huzuru"

Yemen topraklarının bir zamanlar vatan toprakları olduğunu, 400 yıl  boyunca Tuna'dan Yemen'e, Kafkaslar'dan Baltık'lara kadar ataların bu toprakları  can siperane savunduklarını vurgulayan Gül, “Bugün atalarımza karşı  yapılabilecek en iyi görevi yerine getirmenin huzuru içindeyiz” dedi.

Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh'in dün akşam verdiği akşam  yemeğinde de hem Yemen Türküsü'nün hem de “Tuna nehri akmam diyor” türküsünün  seslendirildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu:

“Yemenliler 'Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük  Osman Paşa Plevneden çıkmam diyor' türküsünü de söyledi. Tuna'dan Yemene kadar  bütün vatan topraklarından ve Anadolu'nun her köşesinden, sadece Anadolu'nun  değil, o zamanki vatan topraklarının her köşesinden Musul'dan, Saraybosna'dan,  Bakü'den her yerden askerlerimiz, buraları ele geçirmek için uğraşan o günkü  emperyalistlere karşı Yemenli kardeşleriyle beraber büyük çarpışmalar verdiler.  Yemen'in tarihimizde çok ayrı bir yeri olduğunu işte bu türküler gösteriyor.”

O dönemde bu “huş” şehrinin eteklerinde dinlenirken bir Türk askerinin  söylemeye başladığı ve daha sonra da bütün Anadolu halkının hissiyatını dile  getiren Yemen türküsünün çok anlamlı olduğunu dile getiren Gül, buralardaki  binlerce şehidin ruhunun şad olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu:

“Buradan bütün gençlere seslenmek istiyorum; tarihin ne olduğunu,  Yemen'in bizde ne izler bıraktığını, bu türkülerin ne için söylendiğini  anlayabilmek için hiç değilse 1-2 Yemen ile ilgili roman, hikaye veya tarihi eser  okuyun. O zaman Yemen'in ne olduğunu, atalarımızın ne çileler çektiğini herkes  çok daha iyi anlayacak. Mekke'yi, Medine'yi korumak için o zaman en stratejik su  yollarını korumak için askerlerimizin buralarda verdiği fedakarlıklar dillere  destan olmuştur. Ve Türkler, Yemen'den ayrılırken Yemenlilere büyük bir muhabbet  ve dostluk içinde ayrılmışlardır. Ama tarihin gidişatı, kaderin tecelli etmesi  öyle olmuştur ki eski vatan toprakları bugün ayrı ayrı ülkeler haline gelmiştir.  Burada verilen fedakarlıkların boşa gitmediği de görülmüştür. Mekke, Medine  buralar hiçbir zaman işgal edilememiştir. İşte bütün bunlar Türk askerinin  buralardaki fedakarlıklarının neticesinde olmuştur.”


Yemen Dışişleri Bakanıyla da görüştü

Şehitliğin açılmasından dolayı Yemen Cumhurbaşkanı Saleh ve yetkililere  teşekkür eden Gül, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu sırada Ankara'daki askeri helikopter kazasına da değinen Cumhurbaşkanı  Gül, “Bugün sabah aldığım bir haber hepimizi tekrar hüzne boğdu. Gece eğitim  çalışmasında düşen bir helikopterimizde 5 üsteğmenimiz şehit oldu. Onların da  acılarını paylaşıyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün milletimize ve  ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Cumhurbaşaknı Gül, şehitliğe çelenk bıraktıktan sonra Türk Şehitliği  Anıtı Hatıra Defterine şunları yazdı:

“Yemende şehit düşen askerlerimizin anısına inşa edilen Türk şehitleri  anıtının açılışını yapmaktan şeref duyuyorum. İstanbul'dan 4 bin kilometre  uzaklıktaki bu topraklara kutsal Mekke ve Medine şehirlerini savunmak amacıyla  gelen şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Türkiye ve Yemen  arasındaki kadim dostluğun işareti olan bu anıtın yapımına katkı sağlayan herkese  takdir ve şükranlarımı sunuyorum. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun, nur  içinde yatsınlar.”

Gül, daha sonra yürüyerek el Ordi kışlasına geçti ve burada incelemelerde  bulundu.

Bu arada Gül, şehitlik açılışı öncesinde Yemen Dışişleri Bakanı Ebubekir  el Kırbi'yi kabul etti. Gül'ün konakladığı Mövenpick Oteli'ndeki kabul, basına  kapalı gerçekleşti.


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