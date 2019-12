Gül, Yemen türküsüne hüngür hüngür ağladı

T24

"En iyi görevi yerine getirmenin huzuru"

Yemen Dışişleri Bakanıyla da görüştü

Yemen'de resmi temaslarını sürdürmekte olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindeki heyet, Ankara'nın Tuluntaş köyü civarında düşen helikopter haberiyle sarsıldı. Gül, kazada şehit olan subaylara rahmet dileyerek duyduğu üzüntüyü dilye getirdi ve “Bütün milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.Tören, açılışa katılanların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın çalınmasıyla başladı. Şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim okunan törende 2 Yemenli genç kız da Yemen Türküsü'nü söyledi.Türkünün okunması sırasında Cumhurbaşkanı Gül ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın duygulanarak gözyaşı döktükleri görüldü. Daha sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, sözlerine, “Aslında söylenecek her şeyi burada iki Yemenli genç kız söyledi. Bütün Türklerin, Anadolu'da herkesin bam teline basan Yemen Türküsünü...” dedi.Türkü sırasında çok duygulandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, “Ben aslında hislerine sahip çıkan bir insanım. Ama hatırladığım kadarıyla bir kez de 2005 yılında bu türküyü bu topraklarda dinleyince hislerime hakim olamamıştım, bir de bugün...” diye konuştu.Yemen topraklarının bir zamanlar vatan toprakları olduğunu, 400 yıl boyunca Tuna'dan Yemen'e, Kafkaslar'dan Baltık'lara kadar ataların bu toprakları can siperane savunduklarını vurgulayan Gül, “Bugün atalarımza karşı yapılabilecek en iyi görevi yerine getirmenin huzuru içindeyiz” dedi.Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh'in dün akşam verdiği akşam yemeğinde de hem Yemen Türküsü'nün hem de “Tuna nehri akmam diyor” türküsünün seslendirildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu:“Yemenliler 'Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Plevneden çıkmam diyor' türküsünü de söyledi. Tuna'dan Yemene kadar bütün vatan topraklarından ve Anadolu'nun her köşesinden, sadece Anadolu'nun değil, o zamanki vatan topraklarının her köşesinden Musul'dan, Saraybosna'dan, Bakü'den her yerden askerlerimiz, buraları ele geçirmek için uğraşan o günkü emperyalistlere karşı Yemenli kardeşleriyle beraber büyük çarpışmalar verdiler. Yemen'in tarihimizde çok ayrı bir yeri olduğunu işte bu türküler gösteriyor.”O dönemde bu “huş” şehrinin eteklerinde dinlenirken bir Türk askerinin söylemeye başladığı ve daha sonra da bütün Anadolu halkının hissiyatını dile getiren Yemen türküsünün çok anlamlı olduğunu dile getiren Gül, buralardaki binlerce şehidin ruhunun şad olması dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu:“Buradan bütün gençlere seslenmek istiyorum; tarihin ne olduğunu, Yemen'in bizde ne izler bıraktığını, bu türkülerin ne için söylendiğini anlayabilmek için hiç değilse 1-2 Yemen ile ilgili roman, hikaye veya tarihi eser okuyun. O zaman Yemen'in ne olduğunu, atalarımızın ne çileler çektiğini herkes çok daha iyi anlayacak. Mekke'yi, Medine'yi korumak için o zaman en stratejik su yollarını korumak için askerlerimizin buralarda verdiği fedakarlıklar dillere destan olmuştur. Ve Türkler, Yemen'den ayrılırken Yemenlilere büyük bir muhabbet ve dostluk içinde ayrılmışlardır. Ama tarihin gidişatı, kaderin tecelli etmesi öyle olmuştur ki eski vatan toprakları bugün ayrı ayrı ülkeler haline gelmiştir. Burada verilen fedakarlıkların boşa gitmediği de görülmüştür. Mekke, Medine buralar hiçbir zaman işgal edilememiştir. İşte bütün bunlar Türk askerinin buralardaki fedakarlıklarının neticesinde olmuştur.”Şehitliğin açılmasından dolayı Yemen Cumhurbaşkanı Saleh ve yetkililere teşekkür eden Gül, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Bu sırada Ankara'daki askeri helikopter kazasına da değinen Cumhurbaşkanı Gül, “Bugün sabah aldığım bir haber hepimizi tekrar hüzne boğdu. Gece eğitim çalışmasında düşen bir helikopterimizde 5 üsteğmenimiz şehit oldu. Onların da acılarını paylaşıyorum, Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.Cumhurbaşaknı Gül, şehitliğe çelenk bıraktıktan sonra Türk Şehitliği Anıtı Hatıra Defterine şunları yazdı:“Yemende şehit düşen askerlerimizin anısına inşa edilen Türk şehitleri anıtının açılışını yapmaktan şeref duyuyorum. İstanbul'dan 4 bin kilometre uzaklıktaki bu topraklara kutsal Mekke ve Medine şehirlerini savunmak amacıyla gelen şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Türkiye ve Yemen arasındaki kadim dostluğun işareti olan bu anıtın yapımına katkı sağlayan herkese takdir ve şükranlarımı sunuyorum. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun, nur içinde yatsınlar.”Gül, daha sonra yürüyerek el Ordi kışlasına geçti ve burada incelemelerde bulundu.Bu arada Gül, şehitlik açılışı öncesinde Yemen Dışişleri Bakanı Ebubekir el Kırbi'yi kabul etti. Gül'ün konakladığı Mövenpick Oteli'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.