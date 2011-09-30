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Politika

Gül yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek ANKARA (A.A)

30 Eylül 2011 16:49

-Gül yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'na hitaben yapacağı konuşmasında, yeni anayasa çalışmaları, terörle mücadele, Türkiye ekonomisi ve ülkenin dış politikasıyla ilgili görüş ve değerlendirmelerini aktaracak.  Cumhurbaşkanı Gül, ''Benim önemli konuşmalarım Meclis açılışında yaptığım konuşmalardır'' sözleriyle önemine dikkat çektiği açılış konuşmasını, yarın TBMM'nin özel oturumunda yapacak.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gül'ün yarınki konuşmasında, yeni anayasa süreci geniş yer bulacak. Cumhurbaşkanı Gül, süreçle ilgili düşüncelerini, telkinlerini, içerik, usul ve yöntem açısından dile getirecek. Gül, konuşmasında hukukun üstünlüğünü de vurgulayacak.   Cumhurbaşkanı Gül'ün, konuşmasında yer bulacak bir diğer başlık ise son dönemde artan terör olayları ve terörle mücadele olacak.  Türkiye ekonomisiyle ilgili görüşlerini de aktaracak Gül, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.  Türkiye-AB ilişkileri ve dış politika Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasında yer vereceği başlıklar arasında olacak. Gül, özellikle ''Arap Baharı'' sürecinde Türkiye'nin üstlendiği rolü ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin tutumunu değerlendirecek.  Cumhurbaşkanı Gül, Anadolu Ajansı'na verdiği özel röportajda, TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmaların önemini vurgulayarak, ''Bütün cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının, çok hazırlık yaptığı yılda birkaç önemli konuşması olur. Benim de en hazırlıklı konuşmalarım Meclis'in açılışında yaptığım konuşmalardır. Bu sefer de hazırlığımızı şimdiden yapıyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

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