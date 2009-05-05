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Politika

Gül, yarın Bahçeli'yle görüşecek

05 Mayıs 2009 21:06

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti lideriyle yapacağı görüşmeler çerçevesinde yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek görüşme, saat 15.00'da başlayacak.

DTP'den yapılan açıklamada ise Avrupa Konseyi'nin toplantısına katılmak üzere Strasbourg'ta bulunan Genel Başkan Ahmet Türk'ün, Cumhurbaşkanı Gül'ün görüşme isteği üzerine, Avrupa programını değiştirerek, yarın akşam Ankara'ya geleceği, 7 Mayıs Perşembe günü saat 11.30'da Köşk'te olacağı kaydedildi.

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