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Politika

GÜL VE WULFF KAYSERİ'YE GİTTİ ANKARA (A.A)

20 Ekim 2010 13:52

-GÜL VE WULFF KAYSERİ'YE GİTTİ ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, özel uçak ''DAP'' ile saat 10.30'da Kayseri'ye gitti.  Gül ve Wulff'u Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve öteki ilgililer uğurladı.  Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'un eşi Bettina Wulff da Kayseri'ye gitti.  Bu arada Gül, konuk Cumhurbaşkanı Wulff'u, havaalanına gelişinde Büyük Şeref Salonu'nun girişinde karşıladı.  Cumhurbaşkanı Gül ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Wulff'u beklerken bir süre sohbet etti.   

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