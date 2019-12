Gül ve Mübarek'ten Filistin çağrısı

Gazze'de kalıcı ateşkes çabaları hız kazanırken, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek bugün İstanbul'daydı. Mübarek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştü. Taraflar, Filistin'de grupların uzlaşması gerektiği mesajı verdi. Mübarek, "Filistinli gruplar arasında uzlaşı olsaydı, İsrail saldırıları önlenebilirdi" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile Çırağan Sarayı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında konuşmasına, "Ülkemize çalışma ziyaretinde bulunan aziz kardeşim Mübarek ile gerek baş başa, gerekse heyetlerle yaptığımız görüşmeyi tamamladık" diyerek başladı.



'Mısır ve Türkiye büyük iki ülkedir'



Mübarek'i İstanbul'da misafir etmekten ve istişarede bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, "Bölgemizde çok önemli olaylar olurken, çok önemli gelişmelere bölgemiz sahne olurken, karşılıklı olarak bunları istişare etme imkanı bulduk. Türkiye ve Mısır, bu bölgede güvenliğe, istikrara, barışa önem veren iki büyük, önemli ülkedir" diye konuştu.



Her iki ülkenin, bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamak konusunda yakın çalışma içinde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, "Özellikle geçen haftalarda Gazze'de yaşanan büyük trajedi ve üzücü olaylar karşısında, bunların bir daha tekrarlanmaması için müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Filistinliler arasında bir ulusal uzlaşı hükümetinin kurulması, ayrılığın giderilmesi konusunda Mısır'ın yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz" dedi.



'Arapların birliği çok önemli'



"Biz de bunlara katkı vermek için elimizden gelen faaliyeti gösteriyoruz. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması yönünde Mısır'ın bütün çalışmalarını destekliyoruz" diyen Gül, İsrail'de yeni bir hükümet kurulacak. ABD'de yeni bir yönetim var. Bütün bu yeni şartlar karşısında Filistin'de uzlaşmanın sağlanmış olmasının, Araplar arasında bütünlüğün sağlanmasının hayati derecede önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu yönde yapılan bütün çalışmaları ve Mübarek'in yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz" şeklinde konuştu.



Gül, geçen haftalarda tamamen yıkılıp yakılan Gazze'nin yeniden imarı konusunda 2 Mart'ta Mısır'da bir toplantı yapılacağını ifade ederek, katkı sağlayacak ülkelerin bir araya geleceği bu toplantıya Türkiye'nin de Dışişleri Bakanı Ali Babacan başkanlığında bir heyetle katılacağını söyledi.



Mısır-Türkiye ilişkileri



Görüşmelerde, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin de gözden geçirildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Gül, her iki ülkenin yakın bir çalışma içerisinde olduğunu, ilişkilerin de iyi gittiğini kaydetti.



İki ülkenin siyasi ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunduğunu ifade eden Gül, "Doğu Akdeniz'in iki önemli ülkesi olan Mısır ve Türkiye arasında bu ilişkilerin çok önemli olduğu kanaatindeyim. İlişkilerimiz stratejik önem kazanmıştır. Bölgenin problemlerinin giderilmesi konusundaki yapıcı gayretlerimizin çok değerli olduğuna iki taraf da inanmaktadır" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Gül, her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin de gayet iyi olduğunu ve iki ülke komutanlarının birbirlerine ziyaretlerde bulunduğunu anımsattı.



Mübarek: Filistin'de ulusal uzlaşma şart



Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, "Türkiye'nin Arap meselesine yönelik destekler nitelikteki tutumunu takdirle karşıladıklarını" söyledi.



Hüsnü Mübarek, Gazze'ye yönelik saldırıların sonuçlarıyla ve Filistin meselesiyle ilgili konuları ele almak üzere Abdullah Gül ile bir istişarede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



"Biz, Türkiye'nin Arap meselesine yönelik destekler nitelikteki tutumunu takdirle karşılıyoruz" diyen Mübarek, aynı zamanda iki ülke ve iki kardeş halk arasındaki sıkı işbirliği ve tarihi ilişkilere de değer verdiklerini kaydetti.



Ateşkesin sağlanması konusunda Mısır'ın çabaları ve girişimleri hususunda Türkiye'nin yaklaşım ve tutumunu büyük bir takdirle karşıladığını kaydeden Mübarek, ateşkesten bir gün sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün Şarm El Şeyh'teki uluslararası zirveye katılmasını önemsediğini aktardı.



Mübarek, ayrıca Gazze konusuyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyareti de takdir ettiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Gül ile bugün gerçekleştirdiği görüşmede de Mısır'ın girişimleri ve inisiyatifleriyle ilgili Türkiye'nin olumlu, yapıcı ve destekler nitelikteki yaklaşımlarını memnuniyetle ve takdirle karşıladığını ifade ettiğini kaydeden Mübarek, "İsrail'in bu saldırısı, Filistin sahasında meydana gelen bu bölünmeler,

anlaşmazlıklar olmasaydı söz konusu olmayacaktı" dedi.



Mübarek, "Ben bugünkü istişarelerimizde Filistin'in ulusal uzlaşmasının gerçekleştirilmesine büyük bir önem verdiğimizi vurguladım. Aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün tarihi mercinin muhafaza edilmesinin gerektiğine de vurgu yaptım. Zira bu örgüt, Filistin halkının meşru temsilcisi niteliğindedir" diye konuştu.



"Biz Gazze'ye yönelik saldırılar neticesinde meydana gelen yıkımın ardından yeniden imar etme konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu çerçevede bu konuyu ele almak üzere Kahire'de önümüzdeki ay uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacağız" diyen Mübarek, "Ancak buradaki temel öncelik, özel olan bu konuda uluslararası acil ve ciddi bir hareketlenmeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.



Mübarek, "Bu çerçevede acil bir barışın sağlanmasına katkısı olacaktır. Aynı zamanda işgali sonlandıracaktır ve bağımsız bir Filistin devletinin oluşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.



"Bu ülke barışa çağrı yapmaktadır"



Mübarek, Türkiye'nin Ortadoğu bölgesinde ılımlı güçlerden birini oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu ülke barışa çağrı yapmaktadır. Ayrıca, bu sürecin desteklenmesine çağrı yapmaktadır" dedi.



Mısır'da bu süreçle ilgili bir kapı açtıklarını, bu süreci geliştirmek amacıyla çabaların devam edeceğini anlatan Mübarek, "Bugün yaptığımız istişarelerde yeni Ortadoğu ile ilgili ortak beklentilerimizi gündeme getirdik. Ve bu yeni Orta Doğu bölgesinin, güvenlik, barış ve istikrar bir arada, iç içe olacak bir bölge olmasını istemekteyiz. Savaşlarla, terörizmle tehdit edilmeyen ülkeler ve halklar arasında işbirliğinin güçlendiği bir bölge olmasını istiyoruz. Aynı zamanda kalkınmayı, ilerlemeyi sağlayan bir bölge olmasını istiyoruz" diye konuştu.



Mübarek, Erdoğan ile de görüştü



Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü. Basına kapalı devam eden görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.



Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 2 günlük bir çalışma ziyareti için özel uçakla Türkiye'ye geldi. Mübarek'in ziyareti İstanbul ve Ankara'da protesto edildi. Mübarek ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü.



Gül ile Mübarek'in Çırağan Sarayı Kaftan Salonu'ndaki görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Gül ile Mübarek, Çırağan Sarayı Kaftan Salonu'ndaki baş başa görüşme öncesinde iki ülkenin bayrakları önünde basına poz verdi.



Cumhurbaşkanı Gül ile Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'in saat 17.30'da başlayan görüşmesinden basının görüntü almasına izin verilmedi.



Konuk Cumhurbaşkanı Mübarek'i İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Büyükelçi Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Muammer Güler ve diğer yetkililer karşıladı.



Görüşmenin ardından Mısır ve Türk heyetleri de birer görüşme yaptı. Görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.